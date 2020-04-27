Портовики АО «Дальтрансуголь» работают в кризис на полную мощность в 24 млн.тн/год за счет технологии и поддержки железнодорожников

В марте АО «Дальтрансуголь» установило месячный рекорд выгрузки угля из вагонов – 2,049 млн тонн. Предыдущее рекордное достижение датировано ноябрем прошлого года – 2,003 млн тонн. Чтобы представить, сколько вагонов выгружают ванинцы в месяц - 28000 вагонов это 9,5 экваторов Земли.

Мартовский рекорд только подтверждает рост объемов за первый квартал, в течении которого портовики погрузили на 4% больше, чем в прошлом году. Всего с начала 2020 терминал АО «Дальтрансуголь» переработал уже более 7,2 миллионов тонн угля, что почти на 500 тысяч тонн больше, чем за тот же период 2019 года.

Восточный полигон только строится, пропускной способности не хватает и для роста объемов перевозок мы совместно с ОАО РЖД находим технологические резервы. Так мы увеличили среднюю загрузку вагонов в Дальтрансуголь в 2020 на 0,5 тн до 73,75 тн, что на 2,2 тонны выше среднего показателя по всем угольным портам России. Но загрузить больше груза в вагон недостаточно, нужно обеспечить такой тяжелый поезд мощным локомотивом. Поступление современных мощных тепловозов 3ТЭ25К2М на участок Волочаевка – Комсомольск – Ванино позволило совместно с РЖД увеличить объем перевозок, - отмечает заместитель генерального директора, директор по логистике СУЭК Денис Илатовский, - С поездом максимальной длины и весом 7100 тонн требуется работать строго по часам. Мы принимаем и отправляем составы без переформирования, как вертушки в те же адреса, что позволяет снизить объем маневровой работы как у нас на путях, так и на сортировочных станциях РЖД. Мы смогли сократить время оборота вагонов на путях терминала на 4% в этом году. За счет слаженной работы Дальневосточной ЖД в 2020 году потерь дефицитной пропускной способности на участке Комсомольск-Ванино стало меньше. Это уже дает прирост провозной способности в 1,6 млн тонн в год. Ожидаем прибытия еще 40 тепловозов данной серии в рамках инвестиционной программы АО «РЖД» в 2020 году».

Большое значение для технологии перевозок имеет ритмичный вывод порожних вагонов с терминала. Ежедневно на АО «Дальтрансуголь» 97% вагонов формируются в готовые маршруты из порожних вагонов – до 13 маршрутов в сутки для отправки напрямую грузоотправителям без дополнительной сортировки. За 4 месяца 2020 года портовики сформировали рекордное количество порожних маршрутов – 920 штук. Формирование порожних маршрутов за счет собственного ЖД парка на терминале АО «Дальтрансуголь» позволяет снизить нагрузку на сортировочные станции РЖД.

Сегодняшние реалии создают для портовиков АО «Дальтрансуголь» СУЭК и коллектива ДВЖД серьёзные вызовы. Предприятия обеспечивают эффективную защиту сотрудников от риска заражения короновирусом и продолжают круглосуточную работу.

«Буквально на днях в Ванино был сильнейший снегопад, за сутки выпало 80% месячной нормы. Это добавило проблем портовикам и железнодорожникам после и так непростой зимы. Из-за невозможности погрузки судов использовали резервы на складе склада, главное – не остановить выгрузку вагонов. Но даже в таких условиях АО «Дальтрансуголь» поставил рекорды по суточной выгрузке и по времени оборота вагонов на подъездных путях, в том числе благодаря смежников-железнодорожников. На станцию Токи регулярно подводились поезда, нехватку грузов никто не ощущал, ни разу! Среднесуточное прибытие поездов в самый пик небывалого снегопада, 22 апреля, составило 22 поезда, какая бы ни была погода – подвод каждые сутки был стабильным», - продолжил Денис Илатовский.

Он отмечает высокопрофессиональную работу как руководства ДВЖД, так и Центральной дирекции движения и ЦФТО РЖД. Также необходимо отметить работу дирекции управления движением ДВЖД под руководством Виталия Липского.

Рекордные показатели погрузки отмечают и сами железнодорожники. 9 апреля на Дальневосточной дороге впервые за всю её историю было выгружено 6840 вагонов.

«Сравнивая припортовые дороги, необходимо отметить, что на начало апреля наличие вагонов на сети назначением на ДВЖД превышало суммарное количество вагонов для Северо-Кавказской и Октябрьской дорог», – сказал начальник ДВЖД Николай Маклыгин на совещании по итогам эксплуатационной работы за март¹.

1. https://gudok.ru/newspaper/?ID=1500408&sphrase_id=27932