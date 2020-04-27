2020-04-27T13:55:06+03:00
Общество

Министр просвещения Сергей Кравцов: не отменят ли ЕГЭ и останется ли школа только в онлайне

Руководитель Минпроса ответил на главные вопросы о дистанционном обучении
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью изданию «Коммерсант» рассказал о том, почему с переходом на дистанционку в школах не все прошло гладко, почему нельзя отменить ЕГЭ и возможно ли и в будущем учиться только онлайн.

О сложностях дистанционного обучения

Мы в первый раз столкнулись с подобной угрозой и не знали, как будет развиваться ситуация. Да этого и сейчас никто еще точно не знает. Вот почему было принято решение о переходе на домашнее обучение с использованием, где это возможно, элементов современных дистанционных технологий. Я сознательно принял на себя ответственность за это решение.

Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки. Проблем с учебой возникло много. Но зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников. Это непростое решение значительно сократило риски заражения детей, учителей и их семей.

Почему ЕГЭ только сдвинули, а не отменили

Во-первых, несправедливо зачислять в вузы только на основании аттестата.

Я уже говорил, что у нас очень разные школы. И пятерка в одной школе — это четверка или даже тройка в другой... И если всех внезапно уравнять, разве это честно? Мы просто обидим одних ребят и сломаем жизнь другим.

… И второй аргумент, тоже очевидный. Если мы сейчас из-за эпидемии отменим вступительные экзамены, то большинство школьников подаст документы в 10–15 ведущих университетов. Хорошо, пусть даже в двадцать. Но это значит, что все остальные вузы, по сути, останутся без подготовленных абитуриентов, будущих студентов. У нас будут целые регионы без первокурсников. Вот и весь результат отмены ЕГЭ.

И наконец, как быть с возможностью подать документы в пять вузов? Мы что, лишим выпускников этого права?

Нет, мы сделаем все, чтобы ЕГЭ состоялся, когда это будет безопасно для ребят и учителей. Мы уже отодвинули сроки экзамена и сделаем это еще раз, если будет надо. Решение по датам примем после майских праздников.

Про переход на дистанционку навсегда

Несомненно, вирус показал нам ценность школы, этой важнейшей составляющей нашей жизни. И я еще раз убедился: что бы там ни говорили, что бы ни писали, но дистанционное образование, помогая обучению, не может полностью заменить живых уроков в школе, общения детей друг с другом и с учителем. Может быть, я консерватор, но вот такой главный вывод сделал из пандемии. И как министр, и как отец.

КСТАТИ

Школы ушли на дистанционку и возвращаться не собираются

«Комсомолка» стала соорганизатором масштабного исследования отношения педагогов к переходу на дистанционное обучение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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