2020-04-27T13:50:03+03:00
Происшествия

Мигранты в самоизоляции стали сливать топливо с каршеринговых машин

Другие продолжают вскрывать автомобили по чужим документам, разбирать и продавать на автозапчасти
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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С улиц столицы и ее области продолжают перегонять каршеринговые машины. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"С улиц столицы и ее области продолжают перегонять каршеринговые машины. Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"
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С улиц столицы и ее области продолжают перегонять каршеринговые машины. Актуальна даже стала профессия - перегонщик авто. Водители перегоняют кашеринговые автомобили в другие регионы прячут, но тщетно. Если автомашина не находится в регулярной эксплуатации, то никто толком не ведает, в каком она находится состоянии.

- Пока власти Москвы в связи с пандемией ограничивают работу каршеринговых компаний, злоумышленники сливают бензин с находящихся в локдауне автомобилей. Например, в Подмосковье гости воруют топливо практически в открытую среди бела дня, - пишет автор социальной страницы "Контроль АЗС".

Бдительный блогер опубликовал видео, на котором видны номера автомобиля мигранта, который сливал топливо с каршерингового автомобиля. Очевидец заметил, как иностранец подъехал вплотную к бензобаку стоящей машины, через окно открыл ее бензобак и стал сливать топливо в свою канистру. Все это происходило днем, на глазах многочисленных свидетелей. Пойманный гражданами на месте совершения преступления воришка скрылся на своем автомобиле до прибытия полиции.

Напомним, "Комсомолка" уже рассказывала, как сотрудники отдела уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» задержали 26-летнего азербайджанца, подозреваемого в совершении серии краж деталей из автомашин каршеринга. Через мобильное приложение, оформленное на чужой аккаунт, мигранты вскрывали автомобили каршеринга, припаркованные в Котельниках и Дзержинске, и похищали рулевые колеса с подушками безопасности водителей. Таким образом, они успели разоборудовать 7 машин иностранного производства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Мигранты в самоизоляции стали сливать топливо с каршеринговых машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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