2020-04-27T15:02:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 27 апреля 2020: скончался 331 человек, горожанам разрешат гулять

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 27 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Горожанам разрешат гулять, если развитие пандемии будет развиваться в положительном ключе, как сейчасГорожанам разрешат гулять, если развитие пандемии будет развиваться в положительном ключе, как сейчасФото: Артем КИЛЬКИН
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По состоянию на 27 апреля 2020 в Испании количество погибших от коронавируса увеличилось на 331 человека, сообщает министерство здравоохранения страны. Таким образом, общее число жертв с начала эпидемии составило 23 521. За последние сутки выявлен 1 831 случай заражения, всего – 209 465. Число выздоровевших превысило 100 тысяч человек, за минувшие сутки – 2 144. Число активных случаев составило 85 000 человек.

Горожанам разрешат гулять, если развитие пандемии будет развиваться в положительном ключе, как сейчас. Власти страны планируют «выпустить на улицу» граждан со 2 мая. Можно будет прогуливаться с теми, с кем живешь, заниматься спортом.

Также с 28 апреля дети до 14 лет в сопровождении взрослых смогут выбираться на прогулки.

Накануне «Уральские авиалинии» буквально спасли россиян, которые застряли в Испании на Канарских островах. Пассажиров привезли в Калининград – это жители Калининградской области, Санкт-Петербурга, Псковской области, Карелии, а также жители Республики Крым.

- Двадцать пятого апреля с острова Гран-Канария был осуществлен вывоз в Калининград российских моряков. При содействии посольства и почетного консульства России на Канарских островах на борт смогли подняться также нескольких наших соотечественников, оказавшихся в тяжелой гуманитарной ситуации, - сообщает посольство РФ в Испании в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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