В Москве задержали двух продавцов QR-кодов.

Опера уголовного розыска МВД России совместно с представителями Департамента информационных технологий города Москвы и компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, выявили и задержали двух злоумышленников.

- Юноши создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в период действия ограничительных мер. Подозреваемые обещали, что для получения такого пропуска желающим необходимо предоставить свои паспортные данные, а также, в случае необходимости, информацию о государственных регистрационных знаках транспортных средств. Стоимость одного пропуска составляла 3,5 тысячи рублей. Но получив деньги, мнимые продавцы переставали выходить на связь, - сообщила подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении юношей возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Им грозит до 5 лет колонии.

Задержанные не отрицают своих действий, но считают это преступлением. Они решили таким образом наказывать граждан, которые пытались обмануть развернутую во время карантина систему безопасности.

Во время обысков по месту проживания фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты, имеющие значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.

- Цифровые пропуска можно получить бесплатно в порядке, установленном органами власти отдельных субъектов России, - напомнила Ирина Волк.

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