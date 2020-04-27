2020-04-27T14:49:28+03:00
Происшествия

В Москве задержали двух продавцов QR-кодов

Юноши решили таким образом наказывать сограждан, которые попытались обмануть развернутую во время карантина систему безопасности
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Опера уголовного розыска МВД России совместно с представителями Департамента информационных технологий города Москвы и компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, выявили и задержали двух злоумышленников.

- Юноши создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в период действия ограничительных мер. Подозреваемые обещали, что для получения такого пропуска желающим необходимо предоставить свои паспортные данные, а также, в случае необходимости, информацию о государственных регистрационных знаках транспортных средств. Стоимость одного пропуска составляла 3,5 тысячи рублей. Но получив деньги, мнимые продавцы переставали выходить на связь, - сообщила подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении юношей возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Им грозит до 5 лет колонии.

Задержанные не отрицают своих действий, но считают это преступлением. Они решили таким образом наказывать граждан, которые пытались обмануть развернутую во время карантина систему безопасности.

Во время обысков по месту проживания фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты, имеющие значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.

- Цифровые пропуска можно получить бесплатно в порядке, установленном органами власти отдельных субъектов России, - напомнила Ирина Волк.

В Москве задержали двух продавцов QR-кодов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цифровые пропуска в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходимы

«КП» собрала всю информацию о работе новых цифровых пропусков в Москве в период самоизоляции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Меня выгнали, а к ней зашли еще четверо»: обвиняемый в групповом изнасиловании просит помощи у фигуранта дела Шурыгиной
20-летний Ислам из Набережных Челнов уверяет, что он пьяную девушку и пальцем не трогал, известный самарский правозащитник Сергей Семенов сейчас разбирается в ситуации
Новости 24
Рогозин рассказал о работниках ракетно-космической отрасли России, заразившихся коронавирусом
Российская футбольная Премьер-лига ищет варианты возобновления сезона с июня
Эксперты составили рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Песков назвал «очередной уткой» статью о россиянине, приехавшего в Чехию со смертельным ядом
МИД Чехии готов вести переговоры о передаче России памятника Коневу
Генпрокуратура добилась исключения букмекерских контор из списка нуждающихся в поддержке предприятий
Глава МЧС предложил усилить наказания за нарушения пожарной безопасности
В Черном море нашли затопленный немцами в 1941 году теплоход "Армения"
Путин: материальную поддержку пострадавшим от стихийных бедствий нужно оказывать незамедлительно
В Совфеде прокомментировали возможность переноса майских праздников
ЦБ предложил новые условия для страхования рисков по ипотеке
Борис Джонсон вернулся к работе и извинился за долгое отсутствие
Эксперты назвали дату окончания эпидемии коронавируса в России
Путин проведёт совещание по коронавирусу с главами регионов
Песков: Решение о продлении самоизоляции будет принято на основе динамики
Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории США
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн режиме из-за пандемии коронавируса
Эксперты рассказали о бесполезности чеснока и имбиря перед коронавирусом
Мишустин: Людям нужны не громкие заявления, а прямая помощь
Лавров: Россия не видит попыток пересмотра отношений с Москвой со стороны руководства Еврокомиссии
Совфед выступит против того, чтобы лай собаки и сигнализацию ночью включили в КоАП