Коронавирус во Франции, последние новости на 27 апреля 2020: люди требуют смягчить карантинные меры в стране

По состоянию на 27 апреля во Франции коронавирус обнаружен у 162 100 человек. Количество смертей достигло 22 856, из которых 14 202 летальных случая были зафиксированы в больницах, остальные умершие – жители домов престарелых. Выздоровевших и выписанных из больниц на сегодня равняется 44 903 человека.

Пока тяжелых пациентов, находящихся в реанимации, в стране остается 46 82 пациента. Госпитализированных с симптомами болезни у Франции сейчас 28 217.

Во Франции отмечают значительное снижение числа умерших от коронавируса. Так, за субботу умерли 242 человек, что является самым низким показателем летальных случаев за последние пять недель, передает France24.

Тем временем граждане страны требуют смягчить карантинные меры. Более 80 тысяч человек подписали петицию, адресованную президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Жители страны считают, что запреты на прогулки и выезды на природу «вредит психическому здоровью» жителей и не помогает бороться с эпидемией коронавируса.