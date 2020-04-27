2020-04-27T15:02:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 27 апреля 2020: зараженных мигрантов переселяют в отели и гостиницы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 27 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Число погибших от инфекции составляет 903 человека, число выздоровевших и выписанных из больниц – 1 329Число погибших от инфекции составляет 903 человека, число выздоровевших и выписанных из больниц – 1 329
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По состоянию на 27 апреля 2020 года в Португалии коронавирус обнаружили у 23 864 человек. Число погибших от инфекции составляет 903 человека, число выздоровевших и выписанных из больниц – 1 329. В стране продолжают действовать ограничительные меры.

Власти страны планируют переселить 500 мигрантов из временных лагерей в отели и гостиницы, которые сейчас пустуют из-за отсутствия туристов. Решение переселять мигрантов в пустующие квартиры туристов было принято после вспышки коронавирусной инфекции в лагере для мигрантов, сообщает Reuters.

В данный момент уже 800 мигрантов размещены в общежитиях по всей стране, они ожидают рассмотрения своих заявлений о разрешении на въезд. Большинство живуших в лагерях инфицированы коронавирусом.

Министерство внутренних дел заявило в воскресенье, что планирует «воспользоваться снижением давления на рынок жилья в столице», чтобы переселить мигрантов в мини-отели и квартиры, оставшиеся пустыми из-за отсутствия туристов этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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