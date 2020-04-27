2020-04-27T16:07:21+03:00
Умные вещи

Одноклассники запускают акцию для волонтеров, готовых помочь нуждающимся в период самоизоляции

Для этого в сети появился интерактивный баннер с вариантами помощи
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Одноклассники запускают акцию для волонтеровОдноклассники запускают акцию для волонтеров
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Социальная сеть Одноклассники запустила акцию «Я помогаю». ОК предложат всем пользователям, которые хотят помочь нуждающимся в ситуации массового карантина и самоизоляции, поделиться этим в своей ленте новостей в соцсети. Для этого в ОК появился интерактивный баннер — шаблон публикации с четырьмя вариантами помощи: предложением купить продукты, выкинуть мусор, сходить в аптеку, погулять с собакой.

К акции можно будет присоединиться как через баннер в ленте новостей, так и из любой публикации друзей, уже поучаствовавших в акции. Пользователи смогут в пару кликов сообщить о своей готовности помочь всем, кто столкнулся с трудностями во время самоизоляции, и стать волонтерами.

Этот сервис будет полезен всем, кто по каким-то причинам не может выйти из дома: мамам, которым не с кем оставить ребенка; людям, у которых есть ограничения по здоровью; пожилым, которые в группе риска заболевания коронавирусом; туристам, которые прибыли из-за границы и находятся в режиме строгой самоизоляции.

Благодаря виральным механикам соцсети пользователи смогут увидеть предложение помощи прямо в своей ленте новостей и обратиться в личные сообщения к автору поста. Публикации будут распространяться с помощью «классов», комментариев, репостов и попадать в ленту не только к друзьям автора поста, но и к более широкому кругу людей. Например, если кто-то сделает публикацию о готовности сходить в аптеку, его пост покажется в лентах его близких и друзей, а также их знакомых. Таким образом нуждающиеся в лекарствах смогут написать в личные сообщения тому, кто выразил желание помочь.

В условиях, когда многие вынуждены оставаться дома, акция «Я помогаю» станет простым средством обмена информацией. При этом участникам не нужно будет распечатывать листовки с просьбами помощи или предложениями помочь, обо всем можно будет договориться прямо в соцсети.

Акция «Я помогаю» станет частью социального флешмоба #ГотовПомочь, который объединяет бренды, людей, СМИ, блогеров. ОК рассчитывают, что акция поможет сотням тысяч людей получить помощь и привлечет внимание обычных людей к возможности сделать что-то самим.

В период самоизоляции ОК запускают различные сервисы для поддержки пользователей. Так, в рамках поддержки пользователей Одноклассники запустили несколько активностей и сервисов, которые помогут оставаться на связи в дни самоизоляции: виртуальный спортзал с тренерами и диетологами, афишу онлайн-событий в Одноклассниках «Дома — это ОК!», а также запустили специальную ленту с новостями о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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