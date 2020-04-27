Команда Love Radio ищет ВКонтакте нового радиоведущего

ВКонтакте вместе с командой Love Radio выберут нового радиоведущего среди талантливых авторов платформы. Победитель конкурса будет вести собственную рубрику в эфире радиостанции.

Конкурс проводится в сообществе ВКонтакте с авторами. Для участия претендентам необходимо придумать собственную рубрику, которую они готовы воплотить в эфире радиостанции, записать видео и рассказать жюри о своей идее. Трёхминутное горизонтальное видео хорошего качества нужно опубликовать до 24 мая включительно на личной странице или в сообществе с хештегом #vktalents_LoveRadio. Участвовать могут авторы из любого города. Результаты будут известны 29 мая.

Победитель присоединится к команде Love Radio. Обладателю второго места достанется рекламная кампания его творчества в радиоэфире и купон на продвижение ВКонтакте номиналом 20 тысяч рублей. Приз за третье место — кофемашина от Love Radio и купон на продвижение номиналом 10 тысяч рублей. Победитель должен быть готов переехать в Москву для дальнейшей работы на радио.

В рамках масштабного проекта VK Talents ВКонтакте уже несколько лет помогает музыкантам, блогерам и другим талантливым людям заявлять о своём творчестве. В прошлом году ВКонтакте начала ежемесячно вручать гранты VK Talents создателям самого интересного контента, а условиях самоизоляции регулярно проводит конкурсы среди исполнителей, сценаристов и других авторов.