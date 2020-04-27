Флешмоб «Пятёрочки» встречают аплодисментами

В знак благодарности им одна из крупнейших российских торговых сетей запустила масштабный флешмоб #Пятёрочкасзаботойокаждом. К нему присоединились многие звёзды нашего шоу-бизнеса, известные актёры, певцы и телеведущие.

Старт флешмобу в поддержку врачей и медсестер, водителей и курьеров, фармацевтов и продавцов, сотрудников коммунальных служб и связистов дал генеральный директор торговой сети «Пятёрочка». Сергей Гончаров в своём Instagram-аккаунте выложил видео со словами: «Сейчас, когда идёт настоящая война с коронавирусом, я считаю, что важно поддержать другу друга. Я хочу поддержать аплодисментами всех тех, кто трудится «в полях»: кассиров, сотрудников коммунальных служб, медработников, водителей и в их число, конечно же, входит более 200 тысяч сотрудников «Пятёрочки». Его призыв присоединяться к флешмобу поддержали руководители и сотрудники торговой сети из разных городов по всей стране, а также многие простые россияне.

Соцсети мгновенно наполнились тысячами видео с поддержкой и искренними аплодисментами. К флешмобу #Пятёрочкасзаботойокаждом стали присоединяться блогеры и знаменитости. Ольга Бузова, Анна Михайловская, Милош Бикович, Алексей Чадов, Оскар Кучера, Тутта Ларсен, Сергей Жуков, артисты лейбла Black Star Натан, Олег Терновой, Клава Кока и Назима уже выложили в своих аккаунтах видеоролики со словами благодарности тем, кто ежеминутно рискует своим здоровьем, а порой и жизнью.

«Хочу сказать спасибо миллионам профессионалов, которые сейчас работают ради всех нас. Врачи, продавцы, курьеры, водители и представители других профессий – вы герои, которые трудятся даже в это непростое время», - написала Ольга Бузова (у нее в Instagram почти 21 миллион подписчиков!). Под этими словами готовы подписаться миллионы россиян.

Свои аплодисменты людям, которые ежедневно выходят на работу, посвятил и лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков, отметив в своем аккаунте: «Они каждый день рискуют своей жизнью для нас».

Тутта Ларсен также откликнулась на флешмоб. Вот ее слова благодарности: «Мы сегодня живём в очень непростое время, мы оказались в непростых обстоятельствах. И сегодня, как никогда, важны добрые человеческие отношения, важно заботиться друг о друге и друг друга благодарить».

Врачей, медсестер, водителей, курьеров, фармацевтов, продавцов, сотрудников коммунальных служб, связистов можно смело назвать героями нашего очень непростого времени. Слова благодарности и поддержки, уверен, сейчас готов сказать каждый россиянин. Сделать это очень просто: записывайте свои видеоролики и выкладывайте их в любую социальную сеть с хештегом #Пятёрочкасзаботойокаждом. Те, кому предназначены эти аплодисменты и слова благодарности, обязательно их увидят.