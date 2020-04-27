Сотни буревестников терпят бедствие на борту грузового судна на Сахалине

Одно из грузовых судов в порту Южно-Сахалинска заполонили несколько сотен буревестников. Птицы оказались в ловушке, приземлившись ночью на шедшее в порт Холмска судно «Витус Беринг».

По мнению экологов, ночью буревестников мог привлечь свет на корабле. Они приземлились, а вот подняться в воздух уже не смогли из-за своих анатомических особенностей. Буревестники легко ныряют, летают над морем, опускаются на воду и взлетают в небо прямо с ее поверхности, но при этом практически не перемещаются по суше и не способны самостоятельно взмыть ввысь оттуда. Для этого им нужно находиться на воде или какой-то возвышенности, чтобы взлетать при встречном потоке ветра.

Экологов на борт не пустили, зато в соцсетях появилась запись, как члены экипажа распинывают и сметают птиц в воду, по палубе нельзя было шагу ступить, чтобы не зацепить кого-то из пернатых. Судя по рассказам очевидцев, множество птиц погибли во время погрузо-разгрузочных работ.

Сотни буревестников терпят бедствие на борту судна .

- Сотни птиц в понедельник слетелись, предположительно, на свет и приземлились на палубе. Я с этой ситуацией, как и мои земляки, ознакомился по видео, распространенному в соцсетях. Автор зафиксировал, как он, отпинывая птиц, передвигается по палубе. Очевидцы, в свою очередь, сообщили, что были начаты погрузочно-разгрузочные работы, не освободив палубу от пернатых. А это не может не повлечь за собой гибель животных. Выход в этой ситуации, достаточно простой - просто скинуть их в воду. У меня в морской практике был аналогичный случай, когда мы с товарищами по команде так спасли несколько сотен морских водоплавающих, правда тогда это были крачки. С водной поверхности буревестники в силу анатомического строения уже могут взлететь и продолжить свой путь. С палубы самостоятельно они не взлететь не могут, - рассказал директор фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов РИА Новости.

Экологи обратились к руководству Западного морского порта, чтобы их пустили на борт «Витуса Беринга», но ответа так и не получили.

Серый буревестник не внесен в Красную книгу, поэтому, по мнению экологов, в ситуацию обязано вмешаться региональное министерство экологии, в чьей компетенции находится принятие профилактических мер, в частности информирование судовладельцев о том, что делать в подобных случаях команде, чтобы не допустить гибели птиц.

- Спасти птиц можно, если всех спустить на воду. Я считаю, что это должны были сделать сами члены экипажа еще до начала разгрузки судна, - уверен Александр Иванов.