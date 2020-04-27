Пандемия актуализировала поправки в Конституцию, связанные с защитой прав граждан

Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения зафиксировало изменения, которые произошли в умонастроениях сограждан в связи с тем, что в нашу жизнь ворвалась эпидемия коронавируса.

95% опрошенных посчитали необходимым внесение в Конституцию поправки об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания.

94% респондентов заявили об обязанности государства обеспечить социальную поддержку детей

92% россиян считают необходимым ежегодную индексацию пенсий – и это должно быть отражено в основном законе страны.

Также 92% поддержали фиксацию ответственности государства за защиту прав трудящихся и в установлении минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Очевиден социальный акцент в итоговых данных, полученных по результатам этого исследования. После месяца, проведенного в режиме самоизоляции (а опрос проводился в последнюю декаду апреля), связанной с эпидемией коронавирусной инфекции, подавляющее большинство граждан РФ понимают, что лишь гарантии со стороны государства в соблюдения их основных прав, зафиксированные в конституции - в первую очередь связанных с социальной поддержкой, - могут в дальнейшем обеспечить им уверенность в завтрашнем дне.