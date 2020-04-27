Голливуд на карантине открывает себя: Шэрон Стоун пишет картины, Шварценеггер обыгрывает ослицу в шахматы

Самоизоляция по-разному влияет на звезд. Настя Ивлеева купается в дошираке, Тимати поджигает себе руки, а за океаном тоже времени зря не теряют - «КП» рассказывает, кто и как развлекается в Голливуде.

Картины Шэрон Стоун

sharonstone Шэрон Стоун пишет картины.

Звезда «Основного инстинкта» в отсутствие съемок решила заняться творчеством.

sharonstone Звезда Основного инстинкта занялась творчеством.

Как известно, лучший подарок — это сделанный своими руками. Вот и 62-летняя актриса к своему дню рождения решила порадовать себя сама. Написанием картины. Даром, что друзья как раз подарили мольберт и краски.

- Закончила свою картину, - призналась в инстаграме Стоун. - Она действительно похожа на что-то приличное, и это кажется мне невероятным. Находясь дома и не зная, чем заняться, вы можете сделать что-то, о чем не подозревали. Я нарисовала картину – это мой первый шаг на пути к изучению чего-то нового.

Подписчикам работа любимой актрисы понравилась, даже топ-модель Наоми Кэмпбелл пришла похвалить полотно: «Удивительно!». Говорят, что написанные в изоляции картины Стоун намерена выставить на аукцион, чтобы выручить денег на борьбу с COVID-19.

Шахматы Арнольда

schwarzenegger Шварценеггер обыгрывает ослицу в шахматы.

Бывший губернатор Калифорнии не забывает о физической форме, тренируется дома, а расслабляется за игрой в шахматы. С любимой ослицей.

- Ежедневное обновление о жизни Лулу – она не лучший партнер для игры в шахматы, но очень старается, - сообщил в инстаграме Арнольд. - Если вы откладывали на потом что-то вроде изучения шахмат со своей семьей, используйте время, которого вам не хватало.

Как оказалось, Терминатор сидит дома с мини-зоопарком: шахматисткой Лулу, пони Виски и собакой Вишенкой. За всеми актер деятельно следит, ухаживает, дрессирует и даже учит мыть лапы правильно — не менее 20 секунд.

schwarzenegger - Никому не стоит сейчас выходить, особенно кому-то, кому 72 года.

- Никому не стоит сейчас выходить, особенно кому-то, кому 72 года — советует Шварценеггер. - После 65-ти вам не следует выходить из дома во время эпидемии, оставайтесь дома и ешьте здесь, а не в ресторанах.

schwarzenegger Терминатор сидит дома с мини-зоопарком: шахматисткой Лулу, пони Виски и собакой Вишенкой.

Соцсети Джека Воробья

johnnydepp Джонни не пользовался соцсетями ни разу. А тут решился и в 56 лет завел страничку в Instagram.

Переживающий нелегкие времена Джонни Депп — актер судится из-за побоев (то ли своих, то ли ее) с бывшей женой Эмбер Херд и исключен из состава новой части «Пиратов Карибского моря» — решил выйти к народу.

Актер никогда не занимался самолюбованием и не пялился на красивых, идеально отфотошопленных девушек в инстаграме. Да и вообще, как признавался, не пользовался соцсетями ни разу. А тут вот решился. Жизнь заставила. В 56 лет Джонни завел страничку в Instagram. И тут же насобирал под 4 миллиона подписчиков. Толком ничем не делился — несколько фото из дома, кавер-версия песни Isolation Джона Леннона и видео про то, как читает книги в готической атмосфере при свечах.

- Я долго работал над тем, чтобы быть ответственным карантинщиком, «карантинующимся», - подписал видео Джонни. - Спасибо всем, что заглянули. До скорого. Любовь и уважение, ДД.

Наши фанаты актера тут же атаковали страничку Деппа: «***-воробушки, Джонни, ты?», «Продам стол под ТВ, недорого», «Почему никто до сих пор не продает здесь маски?», «Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать до конца недели деньги на ремонт онлайн-школы».

johnnydepp - Я долго работал над тем, чтобы быть ответственным карантинщиком, карантинующимся .

Кроме того, актер обратился к фолловерам со словами поддержки в условиях коронавируса: «Люди умирают пугающе высокими темпами. Многие из них не в состоянии обеспечить своих детей и их семьи. Я знаю, что на данный момент нам кажется, что наши руки связаны за спиной, и в какой-то степени это так. Но наши умы свободны, и наши сердца не скованы цепями. Мы можем помогать друг другу и заботиться друг о друге, и тогда мы победим».