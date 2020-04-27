Врачей, которые борются с коронавирусом, обеспечивают продуктами

Об этом во время онлайн совещания с регионами отделениями партии сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Заседание было посвящено вопросам обеспечения медиков продуктами в условиях пандемии коронавируса.

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

«Врачи работают на передовой борьбы с коронавирусом, - отметил Андрей Турчак. - Резко возросла нагрузка, многие из них работают без выходных, сутками, буквально на износ. И каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других».

Политик напомнил, что «Единая Россия» в рамках акции #СпасибоВрачам в регионах предоставила медицинским учреждениям новые машины, чтобы медики могли быстрее добираться до пациентов или домой после тяжелых смен. Большую часть автомобилей получили больницы Москвы и Московской области - здесь сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. Также транспорт направили в больницы и поликлиники во всех регионах России.

Политические активисты помогают медикам и со средствами индивидуальной защиты. В Псковской области им передали 300 тысяч медицинских масок. Депутаты от «Единой России» во Владимирской области перечислили свои месячные зарплаты на закупку 1300 противочумных костюмов для врачей.

«Подобные акции проходят по всей стране - как силами волонтеров, так и по личной инициативе партийцев. Только через наши волонтерские центры мы распространили несколько миллионов медицинских масок, несколько тысяч защитных костюмов», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Отдельно на совещании обсуждался вопрос обеспечения медиков питанием. Участники встречи отметили, что из-за перегруженного графика врачам некогда поесть, они работают сверхурочно. В таком случае предоставление продуктовых наборов — объективная необходимость.

В РЕДКИЕ МИНУТЫ ОТДЫХА

Руководитель Крымского отделения партии Владимир Констатинов, в частности, сообщил, что в республике раздали более десяти тысяч наборов, в том числе медикам. Местные предприниматели передают врачам свежие экологически чистые овощи.

«В волонтерский центр поступает много запросов от врачей - где-то больницы просят посодействовать в обеспечении горячим питанием, где-то необходимы маски. После того, как мы начали волонтерскую деятельность, на связь вышел социально ответственный бизнес - предприниматели спрашивают, чем могут помочь. И предоставляют врачам молочную продукцию, полуфабрикаты, выпечку», - поделился опытом Башкортостана активист волонтерского центра партии Александр Толстых.

Аналогичным образом помогают и липецкие добровольцы. Сооснователь общественного движения «Работаем вместе!» Игорь Кремнев рассказал, что медиков в инфекционных больницах обеспечивают горячими обедами.

«Врачи зачастую не имеют возможности выйти куда-то, живут и ночуют на работе. Среди всего прочего у медиков есть запрос на обеспечение продуктами к чаю, чтобы они могли перекусить в недолгие моменты отдыха», - отметил Андрей Турчак.

Секретарь генсовета партии сообщил, что «Единая Россия» договорилась с одной из крупнейших розничных сетей России «Магнит» о предоставлении продуктовых наборов медикам.

«В рамках программы партия и «Магнит» будут формировать и доставлять наборы к чаю в больницы и поликлиники, где лечат больных с коронавирусом. В общей сложности ими обеспечат 360 тысяч врачей и медицинских работников по всей стране. Те, кто сейчас находится на переднем крае борьбы с этим опасным заболеванием», - резюмировал Турчак.

Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса сети «Магнит» Анна Мелешина подчеркнула, что у компании есть опыт реализации подобного рода проектов. Сеть реализует социальную программу #МагнитЗабота, в рамках которой компания обеспечивает бесплатными продуктовыми наборами малообеспеченные категории граждан.

«Мы понимаем, что сегодня врачи нуждаются в поддержке. Сказать им «спасибо» - наша прямая обязанность. Соцпроект придаст сил медицинским работникам защищать и спасать жизни людей», - подчеркнула Мелешина.