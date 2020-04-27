2020-04-27T20:23:31+03:00
Общество

В Подмосковье поставили на учет два памятника природы

Они имеют не только природное, но и большое историко-культурное значение
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Один из новых памятников природы расположен в долине реки Дубны. Фото: shutterstock.com.Один из новых памятников природы расположен в долине реки Дубны. Фото: shutterstock.com.
Изменить размер текста:

В Талдомском городском округе Московской области определили и внесли в кадастр границы двух особо охраняемых природных территорий.

Первый памятник природы «Вязовники в долине реки Дубны в окрестностях деревни Троица-Вязники» расположен в Комсомольском участковом лесничестве, его площадь 14 гектаров. На территории охраняются вязовники, липняки и ольшаники на береговых склонах Дубны, родники и старый липовый парк на территории села Тарусово. Возраст деревьев превышает 180 - 200 лет.

Памятник имеет и большое историко-культурное значение. На его территории расположено городище каменного века и селище Глухариха XIV-XVII веков.

Вторая особо охраняемая природная территория «Дубненская колония серых цапель» находится в Дубненском лесничестве и граничит с заказником «Журавлиная родина». Он создан в 1984 году для охраны колонии серых цапель и других редких видов птиц. Колония серых цапель прекратила своё существование в результате падения практически всех гнёзд - последствия урагана 1988 года. В 1989-м колония восстановилась северо-западнее от первоначального места, но количество гнёзд сократилось до 10. Через несколько лет колония пришла в полный упадок в связи с деградацией основных кормовых стаций.

Памятник сохранил большое значение для Дубнинского болотного массива, как продолжение комплексного заказника “Журавлиная родина”. Вместо цапель на территории поселились краснокнижные белая лазоревка, ястребиная славка и большой подорлик, а на заболоченной старице поселилась пара журавлей. Иногда прилетают и коренные обитатели места - серые цапли.

Режим охраны памятника направлен на сохранение гидрорежима, предотвращения фактора беспокойства для гнездящихся птиц, сохранение возможности восстановления гнездовий колониальных птиц на деревьях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В ВОЗ рассказали, вырабатывается ли у переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию
В Главконтроле рассказали, когда возможно смягчение ограничений в Москве
В Самарской области губернатор поддержал предпринимателей в личном инстаграме
Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3 млн
Эксперт назвал группу крови, которая увеличивает риск заражения коронавирусом
В Италии число зараженных коронавирусом за сутки продолжает снижаться
Уже 955 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Эксперт предрек новую, более смертоносную эпидемию
Пользователи совершили более 5 тысяч видеозвонков священникам в сети "Одноклассники"
Путин присвоил звания Героя Труда актеру Соломину и хирургу Рошалю
Китай увеличил закупку нефти у России на 31%
Плановая вакцинация детей в 2020 году в России: Детям снова будут делать прививки
Эксперт рассказал, какие органы может поражать коронавирус
Глава ВОЗ предупредил, что пандемия закончится еще нескоро
В Британии обеспокоены новым воспалительным синдромом у детей
Минстрой сообщил о мошенниках, навязывающих проверку бытовых счетчиков
Врач рассказал, нужно ли дезинфицировать продукты из магазина
Умер Андрей Варичев, глава «Металлоинвеста»
Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах Минобороны
Попова сообщила, когда можно постепенно снимать режим самоизоляции
ВОЗ отметила снижение темпов прироста заражённых коронавирусом в Москве и Петербурге
Матвиенко одобрила идею выйти 9 мая на балконы с портретами ветеранов войны
В Минприроды предупредили, что лето 2020 года может стать одним из самых жарких в истории
"Мы на подступах к пику": вирусолог рассказал, сколько еще должна продлиться самоизоляция
Путин: борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим угрозам
Лавров: проводить саммит «нормандской четверки» пока бессмысленно из-за позиции Киева
Олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объявил о завершении карьеры
Рогозин: более 100 работников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом