В Подмосковье поставили на учет два памятника природы

В Талдомском городском округе Московской области определили и внесли в кадастр границы двух особо охраняемых природных территорий.

Первый памятник природы «Вязовники в долине реки Дубны в окрестностях деревни Троица-Вязники» расположен в Комсомольском участковом лесничестве, его площадь 14 гектаров. На территории охраняются вязовники, липняки и ольшаники на береговых склонах Дубны, родники и старый липовый парк на территории села Тарусово. Возраст деревьев превышает 180 - 200 лет.

Памятник имеет и большое историко-культурное значение. На его территории расположено городище каменного века и селище Глухариха XIV-XVII веков.

Вторая особо охраняемая природная территория «Дубненская колония серых цапель» находится в Дубненском лесничестве и граничит с заказником «Журавлиная родина». Он создан в 1984 году для охраны колонии серых цапель и других редких видов птиц. Колония серых цапель прекратила своё существование в результате падения практически всех гнёзд - последствия урагана 1988 года. В 1989-м колония восстановилась северо-западнее от первоначального места, но количество гнёзд сократилось до 10. Через несколько лет колония пришла в полный упадок в связи с деградацией основных кормовых стаций.

Памятник сохранил большое значение для Дубнинского болотного массива, как продолжение комплексного заказника “Журавлиная родина”. Вместо цапель на территории поселились краснокнижные белая лазоревка, ястребиная славка и большой подорлик, а на заболоченной старице поселилась пара журавлей. Иногда прилетают и коренные обитатели места - серые цапли.

Режим охраны памятника направлен на сохранение гидрорежима, предотвращения фактора беспокойства для гнездящихся птиц, сохранение возможности восстановления гнездовий колониальных птиц на деревьях.