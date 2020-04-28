Число заболевших коронавирусом в России на 28 апреля 2020 достигло 87 147

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 28 апреля 2020 года достигло отметки в 87 147 человек. За последний день было выявлено 6 198 новых случаев. Вирус был обнаружен в 84 регионах страны, при этом в 43% его нашли у людей, которые контактировали с зараженными и не имели активных проявлений болезни. Официальные данные были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (45351), Московская область (9708) и Санкт-Петербург (3238). За ними далеко позади сразу несколько регионов. Это - Нижегородская область (1574), республика Дагестан (994), Мурманская область (989), Краснодарский край (837), Ленинградская область (743), Ленинградская (743) и Ростовская (714), Тульская (713) области.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 7346 человек. При этом, за последние сутки здоровыми стали и были выписаны из больниц 794 человека. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 794 человека, 50 из которых ушли из жизни за последний день.

По всей стране проведено более 3 миллионов тестов на COVID-19, из них 139,1 тысячи за последний день.