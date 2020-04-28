Коронавирус в России, последние новости на 28 апреля 2020: названы сроки постепенного снятия самоизоляции в России

"КП" с экспертами проаналзировала, что произойдет в случае дальнейшего карантина в стране с торговыми центрами. В частности, владельцы ТЦ готовы работать над мерами безопасности после завершения карантинных ограничений:

- Задумались о дополнительном инвестировании в покупку специальных устройств. Это порталы, которые будут распылять на человека дезинфицирующее вещество при входе, таким образом полностью его обрабатывая антисептиком. Есть такие системы российских разработчиков. Так как маски появились в продаже и цена теперь не такая космическая, можно говорить о том, чтобы всем посетителям выдавать эти маски бесплатно. Сейчас главное, чтобы бизнесу разрешили работать. Все остальное — дело техники, - сказал в интервью "КП" глава Российского союза торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.

Вирусолог Александр Лукашев в интервью "КП" пояснил, как распространяют коронавирус больные без симптомов.

- Разговор на близком расстоянии — ближе полутора — двух метров может привести к заражению. Это лишний раз подчеркивает важность соблюдения дистанции, - сказал эксперт.

"КП" собрала истории людей, которые переболели коронавирусом и решили сдать свою плазму для дальнейших исследований. Иногда все необходимые процедуры сделать довольно нелегко.

А что ощущает человек, который подхватил коронавирус? Доктор Дмитрий Пташников описал симптомы болезни в интервью "КП". Но при этом сказал - в его отделении доктора стали заранее принимать противовирусные препараты.

Когда же настанет пик коронавируса в России? Аналитики из Сингапура уверены - в нашей стране это произошло еще 24 апреля. Мы внимательно изучили их исследование.

А вот акция "Бессмертный полк" в 2020 году изменит свой формат. И состоится в виртуальном режиме. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в ближайшее время россияне должны оставаться дома. И при этом, когда можно будет говорить о постепенном снятии карантина.