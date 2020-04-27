2020-04-27T18:36:32+03:00
Общество

Международный эксперт ответит на вопросы о корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Лорри Фостер поделится с участниками вебинара опытом компаний по всему миру, работающих в условиях коронавируса
Ольга БОРСКАЯ
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Лорри Фостер Фото: IAVEЛорри Фостер Фото: IAVE
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У условиях распространения коронавируса особое значение приобретают волонтерство и благотворительность. В том числе - корпоративная социальная ответственность. Как волонтерам крупных компаний наиболее эффективно отвечать на вызовы времени, распределять усилия, строить работу?

Чтобы помочь разобраться в этих вопросах, Ассоциация менеджеров решила провести вебинар с участием международного эксперта - Лорри Фостер, директора по корпоративной стратегии Международной ассоциации добровольческих усилий (IAVE). Лорри уже много лет поддерживает Глобальный корпоративный волонтерский совет - группу крупных мировых компаний, которые поддерживают волонтерство среди своих сотрудников.

На вебинаре Лорри Фостер расскажет об опыте компаний по всему миру, работающих в условиях коронавируса и продолжающих поддерживать благотворительность и добровольчество. Кроме того, эксперт обсудит, какие изменения происходят в КСО и как эта сфера изменится в будущем.

ВАЖНО

Как принять участие в вебинаре

Время проведения онлайн-встречи: 16.00 до 17.00

Онлайн-встреча будет проходить на платформе proofix.tv.

Для обеспечения качественной связи рекомендуется заходить через компьютер.

Рабочий язык: русский (организован синхронный перевод с английского языка).

Регистрация обязательна. Пройти ее можно здесь

По вопросам участия обращаться: к старшему менеджеру по КСО и устойчивому развитию Татьяне Гончаренко: t.goncharenko@amr.ru, whatsapp, 8-916-880-90-69

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