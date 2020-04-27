2020-04-27T18:57:29+03:00
Звезды

Канны объединяются с Санденсом и Венецией на YouTube

Объявлено об уникальной инициативе двадцати ведущих кинофестивалей
Стас ТЫРКИН
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Во времена изоляции зрители, обычно не посещающие всех вышеуказанных фестивалей, смогут оценить их специфику и разнообразие и ознакомиться с фильмами практически всех регионов ЗемлиВо времена изоляции зрители, обычно не посещающие всех вышеуказанных фестивалей, смогут оценить их специфику и разнообразие и ознакомиться с фильмами практически всех регионов ЗемлиФото: Shutterstock
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По инициативе фестиваля в Трайбеке (одним из его основателей является Роберт ДеНиро) 20 главных кинофестивалей мира, испытывающих трудности с проведением в этом сезоне, объединятся в один под названием We Are One: A Global Film Festival (Мы вместе: Глобальный кинофестиваль). Беспрецедентное это явление развернется в течение 10 дней на платформе YouTube с 29 мая по 7 июня. На протяжении этого времени зрителям будут бесплатно представлены фильмы (полнометражные, короткометражные, игровые, документальные, музыкальные и мультипликационные, а также сопутствующие им беседы с авторами), отобранные фестивалями в Анси, Берлине, Венеции, Гвадалахаре, Иерусалиме, Каннах, Карловых Варах, Локарно, Лондоне, Макао, Марракеше, Мумбаи, Нью-Йорке, Санденсе, Сан-Себастьяне, Сараево, Сиднее, Токио, Торонто, Трайбеке (список в данный момент пополняется).

Во времена изоляции и разобщения зрители, обычно не посещающие всех вышеуказанных фестивалей, смогут не только оценить их специфику и разнообразие, ознакомиться с фильмами практически всех регионов Земли, но и поддержать тех, кто помогает борьбе с распространением вируса COVID-19. Все сборы пойдут в помощь Всемирной организации здравоохранения и местным врачебным организациям. Никогда в истории конкурирующие между собой фестивали не выступали еще таким единым фронтом. Пока еще не ясно будут ли представлены в интернете фильмы прошлых редакций указанных фестивалей, или еще нигде не показанные работы из программ, которым не судьба быть представленными офф-лайн. Ясно, что это будут работы, которым не грозит сколько-нибудь широкий коммерческий прокат, но это не делает менее значительной эту инициативу. Полностью программа будет опубликована ближе к ее старту в конце мая.

Все будет происходить здесь: YouTube.com/WeAreOne

ИСТОЧНИК KP.RU

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