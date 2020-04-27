2020-04-27T19:22:17+03:00
Общество

Собянин рассказал об усилении контроля за безопасностью питьевой воды в Москве

Ежедневно на станциях водоподготовки выполняется более 5000 анализов качества воды
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Усиленный режим дезинфекции ввел «Мосводоканал» и ужесточил контроль безопасности питьевой воды. Ежедневно на станциях водоподготовки выполняется более 5000 анализов качества воды. Как следят за качеством воды в столице посмотрел 27 апреля мэр города Сергей Собянин, посетив Рублевскую станцию водоподготовки.

- Конечно, должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь берутся, а также ужесточение режима очистки стоков, - сказал Сергей Собянин.

- Ни в одной из проб, которую мы отбирали, мы не находим вирусов, и на сегодняшний момент качество воды, которая подается москвичам, по всем показателям, оно абсолютно соответствует всем санитарным нормам, - сказала Елена Андреева, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

Воду Москвы-реки очищают и подают Рублевская (1903 года) и Западная (1964 года), волжскую воду – Восточная (1937 года) и Северная (1952 года) станции.

Кстати

Интересно знать

- водопотребление во время пандемии в Москве снизилось примерно на 15% по сравнению с обычным уровнем,

- основным реагентом для обеззараживания является безопасный нетоксичный гипохлорит натрия. Для доочистки используются современные технологии озонирования и мембранной фильтрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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