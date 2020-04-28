2020-04-28T01:32:28+03:00
Звезды

Снимок обнаженного Александра Цекало появился в Инстаграме его молодой жены

Хотя 59-летний продюсер телосложением – отнюдь не Аполлон, он не боится позировать супруге без одежды
Ирина СУХАНОВА
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Александр Цекало без ума от своей молодой жены Дарины.Александр Цекало без ума от своей молодой жены Дарины.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Новая супруга Александра Цекало – натура творческая: 29-Дарина Эрвин – художница, причем рисует она только мужчин. И исключительно без одежды. После того, как продюсер женился на эффектной брюнетке, поклонники гадали: как скоро его «голый» портрет украсит стену их супружеской спальни? И вот теперь, похоже, этот день настал. На своей странице в Инстаграме Дарина выложила фото обнаженного Александра. Художница запечатлела любимого в своей творческой мастерской.

Хотя 59-летний Цекало телосложением – отнюдь не Аполлон, он, тем не менее, смело позирует своей избраннице без одежды. На фото шоумен стоит вполоборота к камере рядом с холстом, на котором Дарина уже начала рисовать картину. Продюсер нежно трогает творение жены, явно наслаждаясь ее талантом.

Жена Цекало выложила его обнаженный снимок. Фото: Инстаграм.

Жена Цекало выложила его обнаженный снимок. Фото: Инстаграм.

Супруги сейчас живут в США и, как и все, соблюдают режим самоизоляции. Видимо, расслабившись на карантине, Цекало и начал ходить по дому без одежды. На днях Дарина поделилась в Инстаграме снимком, демонстрирующим, как ее обнаженный муж готовит завтрак. К слову, сама художница признавалась, что она – посредственная кулинарка. Зато, по ее словам, у нее масса других достоинств.

- Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели, - сообщила она как-то в соцсети.

К слову, рисовать свои картины Дарина тоже предпочитает без одежды – она работает топлесс. Судя по всему, в доме Цекало в Лос-Анджелесе царит дух полной свободы и творчества. Сам продюсер во время карантина в Америке занят написанием сценариев.

- Я самоучка. И образование получала по другим специальностям: актерское мастерство и юриспруденция… А рисую всего несколько лет. Поэтому, пожалуйста, не судите меня строго, - рассказывала Дарина Эрвин своим подписчикам.

Четвертая жена шоумена родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова), но она с детства живет в Штатах. У Дарины состоятельный отчим, который оплатил ей учебу и диплом юриста. Однако девушку всегда манил Голливуд – и она решила стать актрисой. Эрвин закончила курсы актерского мастерства и снималась в массовке. Именно благодаря кинотусовке она и познакомилась с Цекало.

Продюсер и его избранница живут в США.

Продюсер и его избранница живут в США.

Александр и его невеста тихо расписались в США прошлой весной. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз. После того, как Цекало женился на Дарине, он практически перестал наведываться в Россию. Его бывшая жена Виктория Галушка и двое детей живут в Москве. С наследниками – 7-летим Мишей и 11-летней Сашей продюсер общается только по видеосвязи.

После развода с Александром Виктории пришлось отказаться от фамилии Цекало и вернуть свою девичью фамилию Галушка. Говорят, на этом настоял сам продюсер, пожелавший, чтобы его фамилию носила только его новая жена. Окружение шоумена также рассказывает, что Цекало запретил детям говорить в его присутствии о матери. Сама Виктория с экс-супругом после расторжения брака не общается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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