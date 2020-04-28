Марат Башаров – о трехлетнем сыне: «Он плод любви насильника и жертвы насильника»

Марат Башаров решил откровенно рассказать о семейных скандалах (естественно, не бесплатно, а за солидные гонорары) в телешоу «Секрет на миллион». 45-летний актер, известный своими неудачными браками, алкогольными дебошами и рукоприкладством, в эфире канала НТВ поведал, за что бил бывших жен. Неудивительно, что его страницу в Инстаграме уже несколько дней атакуют возмущенные фолловеры. Дело дошло до того, что общественность требует лишить Башарова звания Народного артиста Татарстана. Не выдержав, Марат опубликовал на своей странице резкое заявление. Он попросил подписчиков не оставлять негативные комментарии под снимками его трехлетнего сына Марселя, заявив, что мальчик ни в чем не виноват. Правда, сделал это Башаров в весьма необычной форме.

Актер запостил видеоролик, в котором попросил подписчиков публиковать хейтерские комментарии под новым постом, а не под фотографией его сына.

- Не надо писать это все под фото с плодом любви насильника и жертвы насильника, - говорит Марат в видео.

marabash1 Огромная просьба!!!

Поводом для критики послужили откровения Башарова в телешоу Леры Кудрявцевой на канале НТВ. В программе актер рассказал, почему он не смог жить с экс-супругой Екатериной Архаровой, и за что он избил ее (актриса утверждала, что Башаров сломал ей нос). По словам Марата, уже после свадьбы он обнаружил, что у Екатерины сильное пристрастие к алкоголю.

- Меня на ее счет предупреждали друзья, но я не стал никого слушать, - поделился он. – Я до сих пор не совсем понимаю, почему она так сильно тянулась к спиртному – у нас все было очень хорошо, и свадьба красивая, и работа.

По словам артиста, когда Архарова выпивала, то теряла контроль над собой. Марату даже приходилось запирать ее. А когда Екатерина устроила очередной скандал, предложил жене развестись и попытался выставить ее из дома.

- Выставил ее на веранду, дверь закрыл, - сообщил актер. - Можно было обойти дом. Она взяла пепельницу, разбила стекло, порезалась вся. Я открыл дверь… Я ей врезал один раз. Не бил много раз. Я ей вот так вот дал наотмашь…

Впрочем, свою следующую жену Елизавету Шевыркову – маму Марселя - Башаров тоже бил. И, как утверждали родственники женщины, тоже сломал ей нос. Из-за этого Елизавета полтора года назад ушла от актера и развелась с ним.

На днях в Инстаграме артиста появился странный видеоролик: экс-супруги страшно ругаются при ребенке. Марсель оставался у отца, пока Елизавета отдыхала в Испании. Вернувшись, она приехала за ребенком и застала пьяного Башарова.

- Ты напился с ребенком. Что ж ты делаешь?! Ты одному ребенку уже психику сломал (имеется в виду дочь актера Амели от первого брака – Ред.), хочешь и моему?! Не дам!, - кричит Шевыркова в видео. - Падла. Я в следующий раз с полицией приеду.

Впрочем, вскоре Башаров удалил «пьяные разборки» из Инстаграма и заявил, что его подставили.