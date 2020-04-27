Для полицейских написали Кодекс этики

В целях "укрепления в обществе авторитета и повышения доверия граждан" МВД России обяжет своих сотрудников жить скромнее, обходиться на службе без предметов роскоши, избегать мата и резких слов при задержании подозреваемых если оно происходит на глазах женщин и детей. Текст Кодекса уже появился портале проектов нормативных правовых актов.

Вот, что МВД предлагает сегодня своим сотрудникам и служащим:

- Придерживаться делового стиля поведения.

- Соблюдать функциональность, скромность и чувство меры при оформлении служебного кабинета, избегать использования предметов роскоши.

- Сохранять выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние, своим видом и действиями демонстрировать уверенность и спокойствие, в том числе при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации.

- Воздерживаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста.

- Стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

- При проведении допроса сохранять спокойствие и уверенность, проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого.

- Воздерживаться от угощений, подарков, предлагаемых в ходе проверки, недопустимых знаков внимания.

- Служить примером высокого уровня правосознания и законопослушности.

- Уважать и учитывать правила общежития, национальные обычаи и традиции, религиозные чувства граждан, культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп.

- Вести себя достойно, вежливо и доброжелательно, вызывая доверие и уважение граждан к органам внутренних дел и готовность оказывать им содействие.

- Быть мужественным и решительным, не допускать страха и паники перед лицом опасности при пресечении правонарушений, защите граждан от преступных посягательств, а также в любой обстановке, требующей спасения жизни или сохранения здоровья граждан.

- Соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона.

- Воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, алкогольных напитков накануне и во время выполнения служебных обязанностей, курение табака в запрещенных местах.

- Совершать поступки, дающих основание сомневаться в его честности, порядочности или несовместимых со статусом сотрудника.

- Сотруднику в форменной одежде не рекомендуется посещать рынки, рестораны, казино и увеселительные заведения, если это не связано с выполнением служебных обязанностей.

- Сотруднику не следует держать руки в карманах форменной одежды, ходить в нечищеной и стоптанной обуви, а также в форменной одежде, утратившей надлежащий вид.

- Сотрудник мужского пола должен быть всегда коротко подстрижен, тщательно выбрит, а в случае ношения усов и бороды следить за их аккуратным видом.

- Сотруднику мужского пола не рекомендуется носить ювелирные украшения за исключением обручального кольца, чрезмерно использовать парфюмерию.

- Публично размещенная сотрудником информация, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не должна содержать высказываний, суждений и оценок в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, за исключением случаев, когда это входит в должностные обязанности сотрудника.

- Сотруднику не рекомендуется размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на личных страницах, страницах в социальных сетях и других ресурсах: информацию, в том числе фотографии и видеозаписи, позволяющую определить его персональные данные, принадлежность к органам внутренних дел, если это не связано с выполнением им служебных обязанностей, а также материалы, дискредитирующие образ сотрудника, умаляющие либо наносящие ущерб авторитету и деловой репутации органов внутренних дел.