2020-04-27T23:46:02+03:00
Спорт

Хохлов: Для «Динамо» остановка чемпионата – хороший расклад

Бывший тренер "бело-голубых" прокомментировал варианты возобновления чемпионата России
Денис Акинин
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Бывший капитан и экс-главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о вариантах рестартаБывший капитан и экс-главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о вариантах рестартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По итогам собрания руководителей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и Российского Футбольного Союза (РФС) с представителями клубов выбраны даты вероятного возобновления чемпионата: 21 или 28 июня. Сообщается, что Лига работает над проектом регламента проведения матчей Тинькофф РПЛ без зрителей.

Бывший капитан и экс-главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о вариантах рестарта Тинькофф РПЛ и сроках подготовки футболистов к продолжению сезона:

«Чемпионат нужно продолжать. Есть возможность играть со зрителями, нужно играть со зрителями. Если такой возможности нет, нужно продолжать играть без зрителей. Лучше играть без них, чем не играть вообще», - сказал в интервью kp.ru Дмитрий Хохлов.

Как сообщалось ранее, футболистам будет предоставлено две-три недели на подготовку к возобновлению сезона. По мнению Хохлова, этого недостаточно для качественного набора формы к играм. Более того, специалист предположил, что конец текущего сезона станет подготовкой к началу следующего и выдвинул альтернативный вариант с переходом чемпионата на систему «весна-осень»:

«Важно, чтоб у игроков было время на подготовку. Двухнедельная подготовка – очень мало, это чревато травмами. Игроки больше месяца находятся вне тренировочного процесса, а в планах игры через день на четвёртый. Такие большие нагрузки приведут к травмам. Оптимально закладывать четыре недели на подготовку.

Сейчас пойдёт подготовка к завершению чемпионата и одновременно к будущему сезону – два в одном. Раздробленный вариант летних сборов. Ну а другие какие варианты? Поэтому я и говорю, что две недели на подготовку – это очень мало.

Ещё можно готовиться полтора месяца, доиграть чемпионат и перейти на весну-осень. Если карантин затянется, этот вариант тоже стоит учитывать».

Хохлов также прокомментировал слова генерального секретаря РФС Александра Алаева о том, что существует вероятность досрочного завершения сезона: места распределятся по текущему расположению команд в турнирной таблице, а «Динамо» обеспечит себе выход в Лигу Европы, заняв 6-е место:

«Это самая крайняя мера, если ни при каких условиях не будет возможности доиграть чемпионат.

Нужно учитывать интересы всех клубов, но для «Динамо» досрочное завершение чемпионата – хороший расклад».

ИСТОЧНИК KP.RU

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