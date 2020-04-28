2020-04-28T07:41:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 28 апреля 2020: от COVID-19 вылечились больше 30 тысяч человек

Мы представляем последние новости о коронавирусе в Турции на 28 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 28 апреля 2020: от инфекции скончались 2 900 человекКоронавирус в Турции, последние новости на 28 апреля 2020: от инфекции скончались 2 900 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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Последние новости на 28 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции таковы: зафиксировано 112 261 случаев заболевания за все время, выздоровел 33 791 человек, скончались - 2 900 человек.

В Турции в данный момент нет дефицита в защитных средствах или больничных коек. Страна успешно справляется с эпидемией. Более того, на днях за сутки был зафиксирован самый маленький прирост новых случаев заболевания с начала апреля. Власти борются с коронавирусом не только на территориях Турции, но еще и помогают тем странам, в которых ситуация гораздо критичнее.

В стране действуют карантинные меры: закрыто все, кроме аптек, продуктовых магазинов и предприятий, чью работу нельзя остановить. Местные жители старше 20 лет и младше 65 лет могут сходить за продуктами или лекарствами, выгулять собаку. Всем остальным запрещено выходить из дома.

Кроме того, в крупных городах страны закрыт въезд и выезд, международное сообщение временно остановлено. Его откроют после окончания эпидемии. Также в 31 провинции по выходным и иногда в будни вводят комендантский час. Первая попытка прошла не совсем гладко, так как о нем предупредили в пятницу вечером, и местные жители быстрее отправились в магазин за продуктами, образовав толпы. После случившегося о запрете на выход из дома говорили за несколько дней.

Если говорить о последних новостях на 28 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции, в стране решено было ввести комендантский час с 1 по 3 мая включительно. До окончания Рамадана - до 23 мая - его планируют вводить каждую неделю по выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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