Коронавирус в Турции, последние новости на 28 апреля 2020: от COVID-19 вылечились больше 30 тысяч человек

Последние новости на 28 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции таковы: зафиксировано 112 261 случаев заболевания за все время, выздоровел 33 791 человек, скончались - 2 900 человек.

В Турции в данный момент нет дефицита в защитных средствах или больничных коек. Страна успешно справляется с эпидемией. Более того, на днях за сутки был зафиксирован самый маленький прирост новых случаев заболевания с начала апреля. Власти борются с коронавирусом не только на территориях Турции, но еще и помогают тем странам, в которых ситуация гораздо критичнее.

В стране действуют карантинные меры: закрыто все, кроме аптек, продуктовых магазинов и предприятий, чью работу нельзя остановить. Местные жители старше 20 лет и младше 65 лет могут сходить за продуктами или лекарствами, выгулять собаку. Всем остальным запрещено выходить из дома.

Кроме того, в крупных городах страны закрыт въезд и выезд, международное сообщение временно остановлено. Его откроют после окончания эпидемии. Также в 31 провинции по выходным и иногда в будни вводят комендантский час. Первая попытка прошла не совсем гладко, так как о нем предупредили в пятницу вечером, и местные жители быстрее отправились в магазин за продуктами, образовав толпы. После случившегося о запрете на выход из дома говорили за несколько дней.

Если говорить о последних новостях на 28 апреля 2020 года о коронавирусе в Турции, в стране решено было ввести комендантский час с 1 по 3 мая включительно. До окончания Рамадана - до 23 мая - его планируют вводить каждую неделю по выходным.