Коронавирус в Италии, последние новости на 28 апреля 2020: число случаев заражения достигло почти 200 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Италии на 28 апреля 2020 года таковы: общее число случаев заражения достигло 199 414, скончались от инфекции 26 977 человек, выздоровели - 66 624 человека.

Ситуация с COVID-19 в Италии развивалась непросто. Вспышка произошла на севере страны и быстро перекинулась на всю территорию. Эксперты считают, что система здравоохранения была не готова к этому. Образовался дефицит средств защиты, не хватало мест в больницах. Италии помогали другие страны, посылая гуманитарные грузы или отправляя своих специалистов в местные больницы.

Как сообщила наш корреспондент в Италии Татьяна Огнева-Сальвони, Институт здоровья в Риме сделал вывод, что эпидемия бушевала в Ломбардии уже в январе, но тогда тесты не делали и не знали, что это коронавирус. А когда их начали делать, ежедневно был прирост заболевших.

Если говорить о последних новостях на 28 апреля 2020 года о коронавирусе в Италии, то накануне стало известно, что за сутки в стране выявили 1739 заболевших. Это самый низкий прирост новых случаев заражения с 10 марта. Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, заявил, что эти данные говорят о падении числа пациентов палат интенсивной терапии и госпитализированных.

Так как ситуация с инфекцией начала нормализоваться, с 4 мая итальянцы смогут заниматься спортом в парках и гулять там с детьми, а еще - встречаться с родственниками. Потом постепенно начнут открываться предприятия, стройки, салоны красоты, бары и так далее. Но социальную дистанцию никто не отменял. И массовые мероприятия все еще под запретом.