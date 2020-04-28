2020-04-28T08:32:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 28 апреля 2020: от инфекции скончались больше 56 тысяч человек

Мы расскажем последние новости на 28 апреля 2020 года о коронавирусе в США [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 28 апреля 2020: уже зафиксирован 988 451 случай зараженияКоронавирус в США, последние новости на 28 апреля 2020: уже зафиксирован 988 451 случай зараженияФото: REUTERS
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В США, по последним новостям на 28 апреля 2020 года, коронавирусом заражены 988 451 человек, 56 245 человек скончались, 111 509 человек выздоровели.

В стране сложилась непростая ситуация с COVID-19. В штатах введен режим ЧС, который позволяет получать местным властям средства на борьбу с вирусом от федеральных. В некоторых городах уже есть проблемы с местами в медицинских учреждениях. Кроме того, защитные средства из Национального резерва почти закончились. Даже некоторые фабрики по производству алкоголя стали изготавливать антисептик в большом объеме. Также в страну временно запрещен въезд мигрантам. За время эпидемии работу потеряли миллионы американцев. Прогнозируют, что уровень безработицы может приблизиться ко временам Великой депрессии.

Одна из самых тяжелых ситуаций сложилась в Нью-Йорке, где от COVID-19 скончались уже 17 515 человек. У госпиталей и больниц то и дело видят мобильные морги, которые давно не появлялись на улицах. Пациентов размещают в полевых и плавучих госпиталях, в кафедральном соборе. Местным жителям уже запретили появляться в общественных местах без медицинских масок и обязали соблюдать социальную дистанцию.

По последним новостям о коронавирусе в США на 28 апреля 2020 года, советник Белого дома по экономике Питер Наварро обвинил Китай в поставках некачественных тестов на COVID-19. Он считает, что из-за этого может произойти неточность в определении результатов анализов. Кроме того, Наварро обвинил Пекин в том, что он "наживается" на непростой ситуации с вирусом в США.

В Нью-Йорке подготовили не менее 10 рефрижераторов под жертв COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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