Совещание Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин сегодня, 28 апреля 2020, проведёт совещание с губернаторами. Оно будет посвящено борьбе с коронавирусом и пройдёт в формате видеоконференции.

Главы регионов предоставят отчёт о проделанной работе и принятых мерах.

- Координационная комиссия, то есть штаб правительственный, естественно, осуществляет контроль выполнения всех необходимых параметров, - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, вчера, 27 апреля, президент провёл совещание с главами нескольких регионов и МЧС по вопросу пожаров и паводков на территории России. Путин поручил оперативнее устранять последствия природных пожаров и паводков.

8 апреля Путин также в формате видеоконференции провёл совещание с губернаторами по вопросу противодействия распространению коронавируса. Президент дал несколько поручений, касающихся выплат врачам и поддержки бизнеса, а сроком их выполнения было назначено 28 апреля.