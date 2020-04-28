2020-04-28T09:12:57+03:00
Политика

Совещание Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент обсудит с главами регионов проделанную работу по борьбе с коронавирусом. Прямую трансляцию совещания Путина смотрите 28 апреля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин сегодня, 28 апреля 2020, проведёт совещание с губернаторами. Оно будет посвящено борьбе с коронавирусом и пройдёт в формате видеоконференции.

Главы регионов предоставят отчёт о проделанной работе и принятых мерах.

- Координационная комиссия, то есть штаб правительственный, естественно, осуществляет контроль выполнения всех необходимых параметров, - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, вчера, 27 апреля, президент провёл совещание с главами нескольких регионов и МЧС по вопросу пожаров и паводков на территории России. Путин поручил оперативнее устранять последствия природных пожаров и паводков.

8 апреля Путин также в формате видеоконференции провёл совещание с губернаторами по вопросу противодействия распространению коронавируса. Президент дал несколько поручений, касающихся выплат врачам и поддержки бизнеса, а сроком их выполнения было назначено 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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