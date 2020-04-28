2020-04-28T11:14:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 28 апреля 2020: 6411 заболевших за сутки

Общее число заболевших превысило 93,5 тысячи человек. Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 28 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Оперативный штаб обновил данные по распространению коронавирусной инфекции по стране на 28 апреля 2020 года: за минувшие сутки еще плюс 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах России. При этом стоит отметить, что нынешняя цифра - самая большая с начала эпидемии. 26 апреля специалисты фиксировали за 24 часа 6361 положительных тестов на коронавирус.

Из общего числа новых заболевших 3075 находятся в Москве. 523 - в Подмосковье. Также в списке десяти регионов с наибольшим количество новых пациентов с COVID-2019 Санкт-Петербург (198 случаев), Дагестан (153), Северная Осетия (148), Рязанская область (101), Нижегородская область (89), Свердловская область (85), Владимирская область (79), Тульская область (70).

При этом в федеральном Оперативном штабе отмечают, что у 40,7% людей, у которых коронавирус был в итоге подтвержден, на момент взятия анализов даже не было никаких клинических проявлений новой инфекции.

«За сутки зафиксировано 72 летальных исхода (вчера было 50. – Авт.). За сутки в России полностью выздоровели 1110 человек», - сообщили в Оперштабе.

На текущий момент на территории России коронавирус подтвердили у 93 558 человек. 8456 пациентов уже выписаны из больниц, они выздоровели - повторные тесты наличие в организме COVID-2019 не показали. С начала эпидемии скончались уже 867 человек.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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