2020-04-28T10:11:41+03:00
Общество

Туроператоры объединились, чтобы помочь российским врачам, борющимся с коронавирусом

Несмотря на кризис в отрасли, организации хотят внести свою лепту и помочь медикам восстановить свое здоровье и силы после победы над пандемией
Ольга БОРСКАЯ
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Турбизнес присоединится к всероссийской акции взаимопомощи #мывместе, поблагодарив и поддержав медиков, которые рискуют жизнью в борьбе с опасной инфекцией.Турбизнес присоединится к всероссийской акции взаимопомощи #мывместе, поблагодарив и поддержав медиков, которые рискуют жизнью в борьбе с опасной инфекцией.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Туристическая отрасль первой приняла на себя удар коронавируса. Отмененные бронирования, возвращенные авиабилеты, сорванные путешествия... Но несмотря на все сложности и убытки, российские туроператоры решили внести свою лепту в борьбу с COVID-19.

Российский союз туриндустрии запускает акцию «Туризм России – медикам России». Туркомпании организуют для врачей бесплатные поездки по России и за рубеж после завершения пандемии. Так турбизнес присоединится к всероссийской акции взаимопомощи #мывместе, поблагодарив и поддержав медиков, которые рискуют жизнью в борьбе с опасной инфекцией.

- Турбизнес первым принял на себя удар кризиса из-за коронавируса, многие организации буквально оказались на грани выживания. И все же в РСТ поступают предложения от туристических компаний, которые хотели бы предоставить медикам бесплатные поездки, когда это будет возможно. Очевидно, что благодарность медикам, спасающим сегодня жизни, настолько велика, что даже кризис в отрасли не может остановить туристическое сообщество, – говорит президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Поддержать акцию и внести свой вклад приглашают все компании - в зависимости от возможностей. Кто-то может предоставить бесплатное проживание, кто-то – перелет или экскурсию.

- Все вместе мы поможем врачам, которые сегодня оказались на переднем крае борьбы с коронавирусом, восстановить свое здоровье и силы после победы над пандемией, – считает Андрей Игнатьев.

Координировать акцию «Туризм России – медикам России» будет специально созданная комиссия по социальным проектам и корпоративному волонтерству. Руководителем ее стала президент Центра корпоративного волонтерства «ДаДобро» Оксана Богданова.

К акции уже присоединились многие туроператоры. Так, Группа компаний Prince Group в лице туроператора Unicorn после пандемии отправит российских врачей на лучшие пляжные курорты Турции. Медикам в общей сложности предоставят 1000 бесплатных ночей в пятизвездочных отелях «все включено». Компания «Тари Тур» организует 100 московским врачам бесплатные туристические поездки в Санкт-Петербург, а 100 петербургским – в Москву.

ВАЖНО

Чтобы присоединиться к акции, достаточно отправить свое предложение по адресу myvmeste@dadobro.com

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