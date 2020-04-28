2020-04-28T10:32:45+03:00
Политика

На Украине запретили «дефолт»

Минфин незалежной наложил табу на употребление определенных слов чиновниками
Александр КОЦ
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Прогулка в центре Киева в дни пандемии коронавируса.Прогулка в центре Киева в дни пандемии коронавируса.Фото: REUTERS
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Оригинальный способ борьбы с экономическим кризисом родили в недрах украинского Министерства финансов. Ведомство составило «черный список» слов и терминов, которые отныне запрещено произносить чиновникам. В перечне «рекомендаций по коммуникациям», опубликованном в СМИ Украины, им предложено в контексте темы о госдолге отказаться от терминов:

- дефолт,

- технический дефолт,

- реструктуризация репрофайлинг,

- отмена национализации Приватбанка,

- компромисс с Коломойским и т.д.

В Минфине Украины составили «черный список» слов и терминов, которые отныне запрещено произносить чиновникам.

В Минфине Украины составили «черный список» слов и терминов, которые отныне запрещено произносить чиновникам.

Чиновникам рекомендовано публично не обсуждать прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу и суверенные еврооблигации тем, кто официально не уполномочен комментировать эти вопросы.

При этом, будь ты дилетант или экономист с ученой степенью, использовать нужно исключительно информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах. А любые комментарии по выпуску суверенных еврооблигаций возможно давать лишь по согласованию с Министерством финансов, советниками этого ведомства и юристами.

Также рекомендовано не давать каких-либо прогнозов экономического и финансового состояния Украины.

Чем грозит невыполнение этих указаний, в опубликованном документе не говорится. Но оно, несомненно, является очередной ступенькой в лестнице, ведущей к вершинам демократии и свободы слова. И ведь как удобно – никто не произносит слово «дефолт», значит никакого дефолта и нет. И никто не посмеет дать негативный экономический прогноз – только тот, что «нарисует» Минфин. Ну а плестись в конце первой сотни рейтингов свободы прессы Украине не привыкать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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