2020-04-28T11:11:55+03:00
Общество

Проект Хора Турецкого и арт-группы Soprano «Песни Победы» поддержит Газпромбанк

В период пандемии коронавируса ежегодный концерт пройдет в онлайн-формате
Юрий ШАМИН
Поделиться:
Фото: АО "Газпромбанк"Фото: АО "Газпромбанк"
Изменить размер текста:

Концерт Хора Турецкого и арт-группы SOPRANO «Песни Победы» состоится 7 мая в 18:00 по московскому времени в прямом эфире на сайте Ivi.ru, на странице Хора Турецкого в Одноклассниках и на Youtube-канале коллектива. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, при поддержке которого мероприятие проходит в этом году.

Концерты в рамках музыкального проекта «Песни Победы» уже состоялись в 14 странах мира, а теперь объединяет весь мир через онлайн, отмечается в сообщении кредитной организации. Впервые проект состоялся в Москве в 2015 году на праздновании 70-летия Победы и собрал 105 тыс. человек. С 2018 года проект вышел на зарубежный уровень и состоялся на центральных площадях столиц мира от Рима и Берлина до Вашингтона и Пекина. В период всеобщего карантина проект перешел в онлайн-формат.

«День Победы – особый праздник для каждого человека в нашей стране, символ несгибаемой воли и несокрушимости духа нашего народа. В этот день мы с благодарностью и гордостью вспоминаем подвиг героев, подаривших нам Жизнь. Многие песни, из тех, что будут исполнены творческими коллективами «Хор Турецкого» и SOPRANO, имели особенно важное значение для этой Победы и до сих пор остаются для нас символом веры в будущее и напоминанием о том, что все преодолимо», – приводятся в сообщении слова вице-президента – начальника департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасии Смирновой.

Газпромбанк ежегодно проводит мероприятия в честь празднования Дня Победы. В 2018 и 2019 годах банк совместно со Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла проводили акцию-конкурс «Майский вальс».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Новости 24
Заммэра Москвы рассказал о снятии ограничений из-за коронавируса
Синоптики рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Москве первого водителя без цифрового пропуска оштрафовали по камерам
Россия заняла на восьмое место по числу заражений коронавирусом
Эксперты обнаружили в чипсах кадмий и мышьяк
Продажи консолей 4К на AliExpress выросли на 342% из-за самоизоляции россиян
У нас мор: Русский врач, работающий в Нью-Йорке, рассказал о ситуации с коронавирусом
В Госдуме предложили наказывать чиновников за хамство
Мишустин поручил проработать снятие ограничений из-за коронавируса
Минздрав разрешил тестировать японский препарат от гриппа на пациентах с коронавирусом
Банки и госструктуры будут обслуживать клиентов удаленно
В Гидрометцентре рассказали, как жара повлияет на коронавирус
В России 72 человека скончались от коронавируса за сутки
Минпросвещения может запретить использовать смартфоны для онлайн-обучения
В России упал спрос на антисептики
Стало известно, что Трампа более десяти раз предупреждали о коронавирусе
Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России
В Москве более четырёх тысяч человек вылечились от коронавируса
Исследование показало, что хотят россияне сделать после окончания пандемии
Мир опасается дефицита российской пшеницы