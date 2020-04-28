Проект Хора Турецкого и арт-группы Soprano «Песни Победы» поддержит Газпромбанк

Концерт Хора Турецкого и арт-группы SOPRANO «Песни Победы» состоится 7 мая в 18:00 по московскому времени в прямом эфире на сайте Ivi.ru, на странице Хора Турецкого в Одноклассниках и на Youtube-канале коллектива. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, при поддержке которого мероприятие проходит в этом году.

Концерты в рамках музыкального проекта «Песни Победы» уже состоялись в 14 странах мира, а теперь объединяет весь мир через онлайн, отмечается в сообщении кредитной организации. Впервые проект состоялся в Москве в 2015 году на праздновании 70-летия Победы и собрал 105 тыс. человек. С 2018 года проект вышел на зарубежный уровень и состоялся на центральных площадях столиц мира от Рима и Берлина до Вашингтона и Пекина. В период всеобщего карантина проект перешел в онлайн-формат.

«День Победы – особый праздник для каждого человека в нашей стране, символ несгибаемой воли и несокрушимости духа нашего народа. В этот день мы с благодарностью и гордостью вспоминаем подвиг героев, подаривших нам Жизнь. Многие песни, из тех, что будут исполнены творческими коллективами «Хор Турецкого» и SOPRANO, имели особенно важное значение для этой Победы и до сих пор остаются для нас символом веры в будущее и напоминанием о том, что все преодолимо», – приводятся в сообщении слова вице-президента – начальника департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасии Смирновой.

Газпромбанк ежегодно проводит мероприятия в честь празднования Дня Победы. В 2018 и 2019 годах банк совместно со Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла проводили акцию-конкурс «Майский вальс».