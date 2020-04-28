2020-04-28T14:16:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Китае, последние новости на 28 апреля 2020: прилетевшие 20 китайцев из Москвы оказались инфицированным

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Китае на 28 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Таким образом общее количество заболевших в Китае составило 84 341 человек, выздоровели 77 555, погибли 4 643.Таким образом общее количество заболевших в Китае составило 84 341 человек, выздоровели 77 555, погибли 4 643.
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Каждый день количество новых зараженных коронавирусом в Китае идет на спад. Однако ввозные случаи никто не отменял – у 20 граждан КНР, прилетевших 27 апреля из Москвы в город Сиань, нашли вирус.

Отмечается, что зараженные контактировали в общей сложности со 148 людьми, все они являются пассажирами и экипажем судна. Их направили в карантин.

Таким образом общее количество заболевших в Китае составило 84 341 человек, выздоровели 77 555, погибли 4 643.

Тем временем в США решили выставить Китаю счет за «распространение коронавируса», об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее Германия выставила счет на 130 миллиардов долларов. Трамп отметил, что США изучают данный опыт сейчас.

- У нас есть возможности добиться этого гораздо более легким образом, - сказал Трамп.

В случае Соединенных Штатов, речь идет о более крупной сумме, однако о какой именно, американский президент не сказал. Он снова отметил, что власти КНР недостаточно быстро приняли меры по предотвращению распространения нового коронавируса, и из-за этого сейчас страдает весь мир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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