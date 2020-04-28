2020-04-28T14:17:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Армении, последние новости на 28 апреля 2020: скончался один, заболели еще 59

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Армении на 28 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
От COVID-19 в стране излечились 866 человек, на лечении находится 971 пациент. Общее количество проведенных тестов составило 19 296.От COVID-19 в стране излечились 866 человек, на лечении находится 971 пациент. Общее количество проведенных тестов составило 19 296.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

По состоянию на 28 апреля 2020 года коронавирус в Армении выявили еще у 59 человек. По последним данным, общее количество заболевших составило 1 867. Согласно обновленным данным, жертвами пандемии в Армении стали 30 пациентов – за сутки

Как сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook, погибшей оказалась 67-летняя гражданка Армении. У пенсионерки, помимо коронавируса, были хронические заболевания.

От COVID-19 в стране излечились 866 человек, на лечении находится 971 пациент. Общее количество проведенных тестов составило 19 296.

Отменять призыв в Армении не будут – военное руководство на фоне ситуации с коронавирусом примет соответствующие меры по безопасной организации летнего призыва.

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян на своей странице Facebook, призывникам и личному составу военкоматов будут выданы защитные маски и перчатки. В военкоматы будут вызывать небольшими группами, в течение всего дня в зданиях будет проводиться дезинфекция. Родители смогут следить за процессом призыва в режиме онлайн.

Степанян также отмечает, что призывники, которые прибудут в сборный пункт из расположенных рядом с Ереваном населенных пунктов, ночевать в пункте не станут, сразу же после жеребьевки их отправят по воинским частям. Призывники, у которых будет выявлена высокая температура, будут изолированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Праздничные артиллерийские салюты состоятся в Москве 9 мая несмотря на отмену Парада Победы
В Австралии начнутся испытания китайской вакцины от коронавируса
Песенный марафон ПФО «Наш День Победы»: следующим участником масштабной акции станет Самарская область
Минздрав включил терапию гелием в рекомендации по лечению COVID-19
Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером
Приближающийся к Земле астероид не опасен для планеты
Следы коронавируса нашли в городской канализации
Молодые специалисты легче других переживают сложную ситуацию на рынке труда
Минздрав расширил список возможных лекарств от коронавируса
В Москве в три раза выросло число киберпреступлений
Путин поручил создать график разработки вакцин от коронавируса
Университет Хопкинса оценил уровень смертности от коронавируса в России
Российские ученые создали тест-полоску для быстрой диагностики коронавируса
Ученые: летящий к Земле астероид опаснее коронавируса
Обращение Владимира Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: у президента запланировано "большое выступление"
Билл Гейтс рассказал, когда мир вернётся к нормальной жизни
В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда в регион