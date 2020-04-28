Коронавирус в Армении, последние новости на 28 апреля 2020: скончался один, заболели еще 59

По состоянию на 28 апреля 2020 года коронавирус в Армении выявили еще у 59 человек. По последним данным, общее количество заболевших составило 1 867. Согласно обновленным данным, жертвами пандемии в Армении стали 30 пациентов – за сутки

Как сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook, погибшей оказалась 67-летняя гражданка Армении. У пенсионерки, помимо коронавируса, были хронические заболевания.

От COVID-19 в стране излечились 866 человек, на лечении находится 971 пациент. Общее количество проведенных тестов составило 19 296.

Отменять призыв в Армении не будут – военное руководство на фоне ситуации с коронавирусом примет соответствующие меры по безопасной организации летнего призыва.

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян на своей странице Facebook, призывникам и личному составу военкоматов будут выданы защитные маски и перчатки. В военкоматы будут вызывать небольшими группами, в течение всего дня в зданиях будет проводиться дезинфекция. Родители смогут следить за процессом призыва в режиме онлайн.

Степанян также отмечает, что призывники, которые прибудут в сборный пункт из расположенных рядом с Ереваном населенных пунктов, ночевать в пункте не станут, сразу же после жеребьевки их отправят по воинским частям. Призывники, у которых будет выявлена высокая температура, будут изолированы.