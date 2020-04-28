Коронавирус в Таиланде, последние новости на 28 апреля 2020: режим ЧП продлен до конца мая

В Таиланде за минувшие сутки по состоянию на 28 апреля 2020 года зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это число наименьшее с середины марта, два человека скончались, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

- Сегодня в Таиланде зарегистрировано семь новых заражений, это наименьшее количество заражений с середины марта. Также зарегистрированы две смерти от коронавирусной инфекции, - сказал Висануйотхин.

В стране продлили действие режима чрезвычайного положения до 31 мая. Также продлено действие и комендантского часа, заявил заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапхану Нопхакун.

- Несмотря на видимое общее улучшение эпидемиологической ситуации и снижение количества новых пациентов, после долгого и подробного обсуждения кабинет принял решение продлить режим ЧП и введенные в действие в его рамках ограничительные меры еще на один месяц, до 31 мая, - сказал представитель МИД.

Граждане Таиланда в рамках режима ЧП ограничены в передвижениях по королевству: они не могут ездить между провинциями и городами, автобусы также не ходят. Закрытыми остаются торговые центры, стадионы, фитнес-центры, массажные салоны, парикмахерские. Запрет действует на развлекательные заведения, а также на кафе и рестораны.

Также продлен запрет на проведение собраний с количеством участвующих более 50 человек и всех публичных массовых мероприятий.