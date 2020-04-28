Утомленный службой: полицейский украл банку энергетика в магазине в Москве

Курьезный случай произошел в одном из столичных супермаркетов. В полицию обратился администратор продуктового магазина c просьбой к правоохранителям разобраться с их вороватым коллегой.

Мужчина сообщил, что человек в форме служителя закона просто взял с полочки банку энергетика и проследовал на выход, минуя кассовую зону и, соответственно, оплату. В считанные часы оперативники установили, что за утомленный службой полицейский решил ограбить магазин.

"Полицейским оказался младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УВД на Московском метрополитене прапорщик полиции Сергей Ж. (имя изменено - прим. ред.) Оперативники быстро установили его личность с помощью камер наблюдения", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Служба ничто, жажда - все! По всей видимости именно таким лозунгом руководствовался прапорщик, когда решился на столь дерзкую и недальновидную кражу. Смог ли он утолить жажду и снять усталость украденным энергетическим напитком, доподлинно неизвестно. Однако коллеги-оперативники уже начали служебную проверку по факту противоправных действий инспектора-кинолога.

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