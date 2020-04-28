Фэн-шуй на май 2020 года: благоприятные и неблагоприятные даты

1 мая, пятница

Путешествия, совершенные в этот день, принесут удачу и новые знакомства. Идеальный день для начала дел, которые должны стать традициями. Мечтаете начать заниматься регулярно физкультурой – приступайте сейчас!

Также можно начинать борьбу с вредными привычками.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

2 мая, суббота

День очень плодотворный, постарайтесь не распыляться на мелкие заботы и не бездельничать. Надо правильно выбрать цель и пути к ее достижению. Не стоит искать легких способов, соблюдайте все правила и не пытайтесь никого обмануть.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

3 мая, воскресенье

День, когда открыты все возможности. Главное, четко понимать, что именно вам нужно. В то же время сейчас предстоит сделать нелегкий выбор – между духовным и материальным.

Воздержитесь от больших денежных трат.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

4 мая, понедельник

Символ дня колесо – это значит, что сегодня на нашем пути могут возникнуть люди из прошлой жизни, а также всплыть старые нерешенные проблемы. Здесь надо будет расставить все точки над i, чтобы «долги» не тянулись дальше.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00

5 мая, вторник

День для работы в команде. Не стоит всё и вся брать сейчас на себя. Равномерно распределяйте обязанности между всеми участниками событий – именно в этом будет секрет успеха.

С масштабными проектами стоит погодить.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

6 мая, среда

Отличный день для большинства начинаний, особенно тех, что связаны с финансами. Этот день притягивает богатство. Не упустите шанс! Хорошо подписывать договоры и открывать новый бизнес. А еще сейчас стоит «проведать» свои деньги - вклады, акции, облигации.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

7 мая, четверг

Физические силы и духовные на подъеме. При этом следует быть аккуратными с эмоциями, они будут зашкаливать.

Хороший момент для заключения браков – они будут особенно крепкими и счастливыми.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

8 мая, пятница

Удачным или нет будет дело, будет ясно сразу: если все пойдет, как по маслу, можно продолжать. Если же на пути появятся препоны, то действия следует отложить до более благополучных времен. Не пытайтесь взять вершину штурмом. Ничего из этого не выйдет.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

9 мая, суббота

Не планируйте ничего важного. Этот день необходимо провести без суеты и напряжения. Если есть возможность, отложите все заботы. И проведите время с детьми и близкими, желательно в совместных занятиях.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

10 мая, воскресенье

День благоприятно провести в заботах о доме и хозяйстве. Этот день преумножающий: принимайтесь за те дела, от которых ждете прибытка. Не планируйте больших встреч, рядом должны быть только те, кто вам действительно дорог.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

11 мая, понедельник

Все, что связано с переменами, сегодня под запретом. Не нужно затевать переездов, поездки и подумывать о новом месте работы. Даже ремонт, начатый сейчас разочарует.

Кроме того, отложите судебные тяжбы и разбирательства.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

12 мая, вторник

Благоприятный день. Однако затевать новые дела надо только с теми, кого вы хорошо знаете и кому доверяете. А вот новые личности еще должны пройти проверку на соответствие. Не отказывайтесь от помощи окружающих, но в большей степени, все же, надейтесь на себя.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

13 мая, среда

Если вы ждете от нового дела достижений к определенному сроку, даже не начинайте их сейчас. На пути будет масса препон. Особенно не желательно решать вопросы, связанные с недвижимостью. А вот для того, чтобы «подчистить хвосты» и закрыть гештальты – самое подходящее время.

Часы удачи: с 9.00 до 11.00.

14 мая, четверг

Планируем, рассчитываем и приступаем к проектам, нацеленным на быстрый результат. В этот день стоит заняться финансовыми вопросами и проконтролировать свои привычные траты. Возможно, вы найдете лучшее применение своим деньгам!

Благоприятное время для переговоров и подписания договоров.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

15 мая, пятница

Самый обычный и нейтральный день. Без всплесков и падений. Идеален для того, чтобы поговорить с друзьями и сделать для кого-либо доброе дело.

Стоит быть осторожным в еде. Ограничьте потребление жирного и сладкого.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

16 мая, суббота

В этот день стоит приступать только к тем делам, которые вы делаете с удовольствием. Если есть некое предубеждение, повремените, а то и вовсе подумайте: надо ли оно вам? Обязательно проведите теплый вечер со своей семьей, с теми, кто вам дорог.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

17 мая, воскресенье

Увы, день не из лучших. Исключаем активные действия. Сегодня лишь рутинные и привычные дела.

Стоит прислушаться к окружающему миру и к своим отношениям. Созерцание и анализ помогут избежать некоторых ошибок.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

18 мая, понедельник

Постарайтесь ограничить себя в эмоциях и еде. День нужно провести максимально спокойно. Избегайте стрессов и размолвок.

Не стоит верить обещаниям и тем людям, которых вы видите в первый раз. Сегодня не все такое, каким кажется.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

19 мая, вторник

День благоприятный. По возможности сейчас надо получить приятные впечатления и эмоции – им предстоит подпитывать нас до конца недели. Кроме того, сегодня очень хорошо делать всевозможные медицинские и косметические процедуры для своего здоровья.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

20 мая, среда

Отличный день, наполненный светлой энергетикой. Все дела будут спориться, если они нацелены на благо. Сегодня мы можем во многих начинаниях подняться на новую ступень развития или образования.

Сегодня возможны судьбоносные встречи и приятные сюрпризы.

Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

21 мая, четверг

Противоречивый день. Он несет массу соблазнов, а также провокаций.

Стоит взвешивать каждую фразу, ведь сейчас так легко попасть в сложную конфликтную ситуацию!

Символ дня – спрут. Постарайтесь не оказаться в плену негативных эмоций, словно в щупальцах спрута.

Часы удачи: с 17.00 до 18.00.

22 мая, пятница

Хороший день. Фэн-шуй благоволит к большинству дел. Особенно хорошо сейчас заниматься тем, что приумножает ваши активы. И это не обязательно про деньги.

А еще сегодня будто с высоты можно взглянуть на свои дела и понять, в чем ошиблись, а что, напротив, удалось очень хорошо.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

23 мая, суббота

Самое время приступить к воплощению в жизнь своих планов. Какими бы смелыми они вам не казались, действуйте. Сейчас все силы на вашей стороне!

Кроме того, сегодня можно начинать глобальное строительство или же переезжать на новое место. Хорош день также для того, чтобы решиться на некие изменения в карьере.

Часы удачи: с 8.00 до 16.00.

24 мая, воскресенье

В приоритете самостоятельная работа. И анализ всего произошедшего. Только опираясь на свои критические выводы, можно избежать ошибок в будущем.

Энергии будет много, и она подвигнет на творчество, на созидание. Постарайтесь все дела выполнять в хорошем настроении. Иначе, злость и агрессия бумерангом вернутся к вам же.

Часы удачи: с 12.00 до 14.00.

25 мая, понедельник

Этот день обязательно поставит нас перед выбором. Нужно в любой ситуации придерживаться светлой стороны и не поддаваться на провокации и щедрые посулы. Тем более, что и угрозы, и обещания «золотых гор», скорее всего, блеф.

Успех ждет только в том случае, если вы действуете не по наитию, не поддавшись порыву, а четко продумав и подготовив все свои действия.

Часы удачи:

26 мая, вторник

Радость, счастье, вдохновение – день наполнен этими чувствами и эмоциями. Постарайтесь насладиться ими. Сократите общение с неприятными личностями и сделайте что-то приятное как для других, так и обязательно для себя лично.

В то же время, не давайте себе попасть в плен иллюзий и постарайтесь воспринимать действительность без розовых очков.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

27 мая, среда

День с налетом мистики. Сегодня могут снится пророческие сны, возможны встречи с людьми из прошлого, которые сообщат важные для вас сведения.

Ну и, конечно, интуиция будет на высоте. Прислушивайтесь к ней, принимая решения.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

28 мая, четверг

Хороший день для ведения переговоров, для встреч и подписания важных бумаг.

Есть, впрочем, и категорический запрет: ни в коем случае нельзя участвовать в сплетнях и наветах.

Посвятите время тому, что постоянно откладывали в долгий ящик.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

29 мая, пятница

День большой работы над собой. В каждом есть черты, которые не устраивают – самое время начать себя перевоспитывать. Сейчас это будет легче сделать, чем в любое другое время.

Закладывайте полезные привычки и избавляйтесь от вредных!

Также день подходит для покаяния, искренних извинений перед теми, кому вы насолили.

Часы удачи: с 17.00 до 20.0.

30 мая, суббота

Тяжелый день. Скачки настроения, резкая смена планов, лукавство по мелочам и не только, – вот что ждет сегодня. И этого вряд ли удастся миновать. Добавим с этому тоску…

Одним словом, постарайтесь провести этот день дома, сведя к минимуму любое общение.

Часы удачи: с 8.00 до 9.00.

31 мая, воскресенье

Отличный день. Он подходит для большинства дел самых разных областей – для физического труда, для умственной активности, для переговоров и заключения важных договоров. Воплощайте в действительность все свои планы и стройте новые!

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.