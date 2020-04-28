2020-04-28T13:57:18+03:00
Общество

От двухсторонней пневмонии скончался генеральный директор УК "Металлоинвест" Андрей Варичев

Об этом стало известно 27 апреля
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Фото: пресс-служба "Металлоинвест"Фото: пресс-служба "Металлоинвест"
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“Глубоко потрясен печальным известием. Безвременный уход Андрея Владимировича Варичева - огромная потеря для всех нас, его коллег и партнеров, друзей, для всего российского бизнеса. Более 30 лет он посвятил развитию металлургической отрасли России, достиг высочайших результатов в развитии производства, реализовал множество важных социальных проектов. Он был выдающимся руководителем, надежным партнером, добрым и отзывчивым человеком. Соболезную родным, близким и коллегам Андрея Владимировича. Светлая память”

Президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров

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