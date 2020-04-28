Москвич в провинции уже не аристократ, а разносчик коронавируса

В сложных отношениях между Россией и Москвой появилась новая изюминка. Когда такое было в российской истории, чтоб прибывший в глубинку из столицы - уже не аристократ в деревне, не пуп Земли... Теперь из-за бушующего в главном мегаполисе страны короновируса он как прокаженный.

Над бедным москвичом, которому дома без разрешения, справки, пропуска и чихнуть нельзя, уже потешаются интернет-остряки. Расчесывая давние к Москве претензии.

«Если бы эпидемию можно было остановить, принеся в жертву один из городов, какой бы город вы принесли в жертву? И почему именно Москву?» - мрачно шутят в сети.

И потому в остальной России действуют для жителей столицы специальные правила.

Где-то суровые. Где-то либеральные. Но везде с брезгливым смыслом - не подцепить бы заразу.

Начнем с регионов, где с москвичами поступают сравнительно нежно...

Дороги к деревням Петушинского района власти перекрывают бетонными блоками, которые местные жители регулярно растаскивают. Фото предоставлено жителями

В ПЕТУШКАХ - НЕ НАЛИВАЮТ, В КРЫМУ — НЕ РАДЫ

Воспетые Венечкой Ерофеевым Петушки, что во Владимирской области, закрыты на карантин с 16 апреля. Пускают сюда по прописке. И если строго официально – то даже московские дачники не имеют права сюда просачиваться, пусть и с документами на собственность местных фазенд. Так сбылась мечта местных жителей, давно подозревающих дачников в скупке дефицитных товаров в сельпо, в суете на улицах, организации очередей, да и вообще - в счастливой жизни.

Но все-таки строгость к москвичам пока скорее бумажная. Пассажиров легендарной электрички «Москва-Петушки», например, полагается задерживать, изолировать в станционной комнате и отправлять на следующей электричке обратно.

Но на самом деле им разве что меряют температуру, записывают адрес и отпускают.

Пытаются закрыть от московских дачников и Нижегородскую область, но это как как носить воду решетом...

- Давным-давно надо было закрыть область, но уже поздно. За всю свою жизнь не видел столько приезжих из Питера и Москвы! Причем не сидят по домам, а гоняют по магазинам - бабки тратят, - жалуется корреспондентам «КП» житель нижегородского Чкаловска Владимир Квитковский.

Еще ворчливее встречают москвичей в Крыму. Там, прямо на Керченском мосту у них спрашивают адрес будущей изоляции. Правда, как ругается местная полиция, приезжие склонны к вранью. Треть дает «левые» адреса. Их за это отлавливают и беспощадно сдают в обсерваторы.

В этом подъезде поселились гости из Москвы и ПетербургаФото: Александр Курбаткин

ВОЯЖ В СТОЛИЦУ — КАК «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Кстати, о Крыме.

В Севастополе к столичным гостям чувствуется тихое раздражение.

Например, из-за двух семей из Москвы и Питера пришлось отправить на карантин целую пятиэтажку (а это около сотни человек) на улице Горпищенко. Затем один из «коронаносителей» хитро обошел блокпосты и проник в монастырь на мысе Фиолент. В итоге монастырь закрыт, братия смиренно «карантинит», а у местного и. о. губернатора Михаила Развозжаева не выдерживают нервы. С «чумных» москвичей он решил брать деньги.

- Наша экономика не такая мощная, чтобы оплачивать нахождение людей, которым, в принципе, в это время нечего делать в Севастополе, им надо находиться у себя дома, – заявил он. - Поэтому тот, кто приехал... будет проживать в нашем обсерваторе и оплачивать минимальный набор (услуг) на его содержание. Севастополь за них платить не будет!

(По прейскуранту севастопольской инфекционной больницы, стоимость одного койко-дня для взрослого 3.175 рублей)

Михаил Развозжаев. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Боязнь провинцией всего, что исходит из столицы вышла боком даже для волгоградского представителя президента Дмитрия Сафонова.

Он совершил дикое по нынешним временам «преступление». Съездил в Москву.

Возмущенная волгоградская общественность тут же организовала письмо «куда-надо»: «Сафонов совершил 17.04.2020 перелет Волгоград – Москва. При этом уже 21.04.2020, согласно информации СМИ, представитель власти спокойно в окружении руководителя Роспотребнадзора, Росздравнадзора и других коллег провел селектор. После 17 апреля Сафонова не раз видели на улицах Волгограда без маски». И представитель президента, осознав московский грех, покорно сел на карантин.

Работник занимающийся дезинфекцией возвращается после работы домойФото: Александр Курбаткин

ИНТЕРЕСНЫЙ МУЖЧИНА. НО — КАРАНТИН!

В Сибири истории пожестче. Поразмашистее. Здесь, как и по всей стране, приехавшим из Москвы и Питера светит квартирное заточение или срок в обсерваторе.

Что по-русски говоря - странно. Особенно, когда приходится кормить семью.

Тут неминуемо случаются трагедии, как у 55-летнего возвращенца из Москвы с красивой фамилией Тельман. В новосибирском городке Карасук он после приезда из столицы от безденежья торговал шашлыком и как выяснилось – короновирусом тоже.

В итоге семейство «москвичей» Тельманов прославилось на всю округу после разнузданной сцены их госпитализации.

Житель Карасука Тельман вместе с детьми в местной больнице.Фото: Личный архив героя публикации

- Я никуда не поеду, детей я своих никуда не пущу! – кричала, судя по видео, супруга торговца. - Я поджигаю дом, и что хотите тогда и делайте. Вы доводите человека! Вы опозорили нас на весь Карасук!

Но здесь же, в Сибири, есть очень хорошие, санитарно-правильные истории, в которых бдительность граждан пресекает ползучие попытки москвичей обойти карантин.

Вот почти шекспировский сюжет - жительница Тюмени Даша Ли познакомилась на сайте знакомств с москвичом. Классический рыцарь на белом коне - материально обеспечен, работает в стройфирме, часто летает в Европу и даже в Париж... И вот он прилетает в Тюмень.

Несостоявшееся свидание должно было пройти на тюменской набережной.Фото: Татьяна Коркина

– Очень интересный мужчина, конечно, – рассказывает журналистам Даша. - Но, когда я узнала, что он прилетел из Москвы, я сразу насторожилась. Там каждый день по три тысячи случаев заражения коронавирусом. Я удивилась, что он позвал меня гулять, ведь им (москвичам – В.В.) нужно две недели сидеть на карантине.

И девушка во имя благополучия Тюмени отказала москвичу. Пожертвовала женским счастьем! Потому что «в городе режим самоизоляции и следует ограничить личные контакты».

Ну что тут скажешь.

Депутат-санитар Онищенко рыдал бы от умиления.

Молодец, Даша. Будь, как Даша!

Материал готовили: Анна ДЕКТЯРЕВА («КП»-Владимир») Анастасия НАЗАРОВА («КП»-Нижний Новгород») Петр ШУВАЙНИКОВ («КП»-Севастополь») Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА («КП»-Волгоград») Вадим АЛЕКСЕЕВ («КП»-Новосибирск») Ирина РОМАШКИНА («КП»-Тюмень»)

Нижегородцы считают, что границы региона нужно было закрыть с самого начала.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Доверие дяди Васи дороже начальства из Центра

Владимир ВОРСОБИН

То, что мы – москвичи, нижегородцы, сибиряки и прочие граждане большой Российской Федерации, стоим на пороге новой жизни, уже избитая мысль. Да, стоим. Да, нас пугает неизвестность. И жизнь (кстати, еще сравнительно нежно) подталкивает нас к дверям, за которой откроются непривычные горизонты.

И все будет, уверен, как в русской поговорке – «Беда вымучит, да беда и выучит».

Заметьте, теперь каждый из российских регионов смотрит на столицу чуть по-другому, и задумывается – как выжить без москвичей, и даже - страшно сказать – а не ли взять власть в своей губернии, республике в свои же руки (это еще называют федерализмом).

И да, цена любой самостоятельности – ответственность. Страх ошибки.

Потому кто-то, нервно ориентируясь на Москву или там Чечню, гоняет граждан - для их же пользы - по улицам и загоняет в квартиры.

Кто-то наоборот, как в Твери или Калининграде, берет ответственность на себя, практически отменяя режим самоизоляции и отпуская людей кормить семьи.

А кто-то, как в Бурятии, думают о будущем... без москвичей. Да и без кого бы там ни было еще. В Улан-Удэ решили впервые провести турсезон-2020 «только для своих». Открыть гостиницы и дома отдыха исключительно для жителей республики.

И это лишь начало. Первый ветерок новых времен. Скоро регионам придется обустраивать свою жизнь, уже меньше оглядываясь на беднеющий федеральный центр. Им придется нежно лелеять то, что у них еще осталось от экономики и доморощенного бизнеса. Придется заслуживать доверие не столько Москвы, сколько раздраженного безденежьем и безработицей дяди Васи. А таких Вась, бежавших на родину из Москвы, Питера и прочих вахт, в регионах осело очень много.

Потому, дорогие москвичи, не обижайтесь на россиян. Им пора строить свое будущее.

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