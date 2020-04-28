2020-04-28T13:42:57+03:00
Звезды

Суд отказался признать внебрачного сына Никаса Сафронова

"Жених Волочковой" рискует остаться без российского паспорта
Алена МАРТЫНОВА
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Художник Никас Сафронов.Художник Никас Сафронов.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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37-летний Дмитрий Цибульский - шестой внебрачный сын художника Никаса Сафронова - с прошлого года пытался узаконить свои отношения с отцом. Сначала, правда, подал иск в Пресненский суд о лишении портретиста родительских прав, но после переформулировал свои требования и ходатайствовал об установлении отцовства.

Судя по информации на сайте суда, заседание не раз откладывалось, в том числе из-за неявки сторон. На рассмотрение дела ушло четыре месяца, но в итоге заявление так и не удовлетворили. Почему, не разглашается: в случае таких интимных вопросов судебные документы не публикуют. Однако, СМИ сообщают, что сам истец в итоге не явился на заседание.

Дмитрий Цибульский в студии телешоу НТВ. Фото: кадр из передачи

Дмитрий Цибульский в студии телешоу НТВ. Фото: кадр из передачи

Между тем, на отношениях отца и сына это вряд ли скажется: Никас признал парня из Литвы более 15 лет назад, помогал деньгами. По словам художника, официальное установление отцовства потребовалось Дмитрию для оформления российского гражданства, когда он решил переехать в Москву.

- Он занялся бизнесом в Москве, хочет получить гражданство РФ, - рассказывал Сафронов. - Дима хотел отказаться от европейского, но я рекомендовал ему двойное. Я помогаю ему в этом вопросе: дал необходимые документы, доверенность, чтобы адвокаты выполнили все необходимые процедуры для законного усыновления с последующим получением российского паспорта.

Не исключено, что осесть в столице Цибульский решил не столько из-за бизнеса, сколько по любви. Ведь ему приписывают роман с балериной Анастасией Волочковой, и не безосновательно.

- Мой сын из Литвы сделал Насте предложение, - объявил в январе художник на дне рождения королевы шпагатов. - Она пока думает, хотя о чем тут думать?!

Впрочем, если сын Сафронова действительно является женихом Волочковой, которого она тщательно скрывает от лишних глаз, отсутствие паспорта на свадьбу, запланированную в октябре, никак не повлияет. Чтобы жениться в России, иностранцам достаточно иметь загранпаспорт и заверенный перевод документа на русский язык.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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