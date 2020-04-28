2020-04-28T14:18:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 28 апреля 2020: испанский врач оценил возможность второй волны коронавируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 28 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
25,6% жертв коронавируса в Испании – люди от 70 до 79 лет, 42% - от 80 до 89, 18,8% - старше 90.25,6% жертв коронавируса в Испании – люди от 70 до 79 лет, 42% - от 80 до 89, 18,8% - старше 90.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Испания на сегодняшний день остается на третьем месте по числу жертв от коронавируса после США и Италии. Также страна занимает второе место по количеству выявленных случаев COVID-19, уступив только Америке.

По состоянию на 28 апреля 2020 года в стране в общей сложности выявлено почти 210 тысяч случаев заболевания, умерли 23,5 тысячи человек, выздоровели более 100 тысяч.

Врач-эпидемиолог Испании оценил возможность второй волны коронавируса. Ильдефонсо Эрнандес Агуадо, профессор университета Мигеля Эрнандеса в Аликанте, заявил «РИА Новости», что на сегодняшний день возможность и сроки следующих вспышек COVID-19 сложно предугадать. Однако медик отметил, что надо быть готовыми к худшему.

- Слишком много неизвестных, чтобы предугадать следующие волны. Есть мнение, что они будут сильнее, чем нынешняя, другие, напротив, считают, что они будут проходить в более мягкой форме. Надо готовиться к худшему. Но когда я говорю, что надо готовиться к худшему, это не значит, что я уверен, что будет хуже, - сказал профессор изданию.

Отметим, что 25,6% жертв коронавируса в Испании – люди от 70 до 79 лет, 42% - от 80 до 89, 18,8% - старше 90. Летальные исходы среди пациентов старше 80 лет – 20%, в возрасте от 70 до 79 – 13,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Праздничные артиллерийские салюты состоятся в Москве 9 мая несмотря на отмену Парада Победы
В Австралии начнутся испытания китайской вакцины от коронавируса
Песенный марафон ПФО «Наш День Победы»: следующим участником масштабной акции станет Самарская область
Минздрав включил терапию гелием в рекомендации по лечению COVID-19
Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером
Приближающийся к Земле астероид не опасен для планеты
Следы коронавируса нашли в городской канализации
Молодые специалисты легче других переживают сложную ситуацию на рынке труда
Минздрав расширил список возможных лекарств от коронавируса
В Москве в три раза выросло число киберпреступлений
Путин поручил создать график разработки вакцин от коронавируса
Университет Хопкинса оценил уровень смертности от коронавируса в России
Российские ученые создали тест-полоску для быстрой диагностики коронавируса
Ученые: летящий к Земле астероид опаснее коронавируса
Обращение Владимира Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: у президента запланировано "большое выступление"
Билл Гейтс рассказал, когда мир вернётся к нормальной жизни
В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда в регион