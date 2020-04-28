Коронавирус в Испании, последние новости на 28 апреля 2020: испанский врач оценил возможность второй волны коронавируса

Испания на сегодняшний день остается на третьем месте по числу жертв от коронавируса после США и Италии. Также страна занимает второе место по количеству выявленных случаев COVID-19, уступив только Америке.

По состоянию на 28 апреля 2020 года в стране в общей сложности выявлено почти 210 тысяч случаев заболевания, умерли 23,5 тысячи человек, выздоровели более 100 тысяч.

Врач-эпидемиолог Испании оценил возможность второй волны коронавируса. Ильдефонсо Эрнандес Агуадо, профессор университета Мигеля Эрнандеса в Аликанте, заявил «РИА Новости», что на сегодняшний день возможность и сроки следующих вспышек COVID-19 сложно предугадать. Однако медик отметил, что надо быть готовыми к худшему.

- Слишком много неизвестных, чтобы предугадать следующие волны. Есть мнение, что они будут сильнее, чем нынешняя, другие, напротив, считают, что они будут проходить в более мягкой форме. Надо готовиться к худшему. Но когда я говорю, что надо готовиться к худшему, это не значит, что я уверен, что будет хуже, - сказал профессор изданию.

Отметим, что 25,6% жертв коронавируса в Испании – люди от 70 до 79 лет, 42% - от 80 до 89, 18,8% - старше 90. Летальные исходы среди пациентов старше 80 лет – 20%, в возрасте от 70 до 79 – 13,2%.