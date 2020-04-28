2020-04-28T14:18:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 28 апреля 2020: для лечения коронавируса медики применили лекарство от артрита

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 28 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Вместе с тем в стране продолжает уменьшаться число госпитализированных пациентов.Вместе с тем в стране продолжает уменьшаться число госпитализированных пациентов.
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За последние сутки во Франции от коронавируса погибли 437 человек, и общее число умерших выросло до 23293. По состоянию на 28 апреля 2020 года с начала эпидемии 14 497 человек скончались в больницах, а 8 796 – в домах престарелых. Здесь в последние дни вновь фиксируют рост смертности после нескольких дней замедления.

Вместе с тем в стране продолжает уменьшаться число госпитализированных пациентов. Сейчас число госпитализированных составляет 28 055, 4608 находятся в тяжелом состоянии.

Чтобы побороть коронавирус, медики применили лекарство от артрита. Французские ученые получили первые положительные результаты исследований по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавирусной инфекции, следует из пресс-релиза французской организации Assistance publique - Hopitaux de Paris.

- Считается, что у пациентов с пневмонией из-за COVID-19 «цитокиновый шторм», вызванный сбоем в иммунитете, приводит к острой дыхательной недостаточности и смерти. Платформа CORIMUNO-19 была разработана для оценки эффективности и переносимости различных иммуномодуляторов и других методов лечения у взрослых пациентов с тяжелой инфекцией COVID-19 с помощью серии многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), которые начались 27 марта 2020 года, - говорится в пресс-релизе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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