2020-04-28T14:19:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 28 апреля 2020: 176 человек находятся в критическом состоянии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 28 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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На сегодняшний день в стране выздоровели 1 357 человек.На сегодняшний день в стране выздоровели 1 357 человек.
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По состоянию на 28 апреля 2020 года в Португалии количество заражений составило 24 027, погибли 928. На сегодняшний день выздоровели 1 357 человек. 176 человек из госпитализированных находятся в критическом состоянии.

Португалия вошла в девятку стран, которые представили совместную декларацию с просьбой к ЕС о разработке плана восстановления работы туристического сектора.

Министры туризма Испании, Франции, Италии, Португалии, Греции, Мальты, Кипра, Румынии и Болгарии провели переговоры онлайн с целью выработки общей позиции. Инициатором принятия декларации стала Испания.

Министры просят обратить внимание к конкретным проблемам наиболее пострадавших стран и территорий – далеко расположенных регионов и островов, и привлечение необходимых средств для оказания помощи компаниям и сотрудникам в туристическом секторе.

- ЕС должен поддержать эту стратегию через программу SURE Еврокомиссии и фонда Европейского инвестиционного банка. Кроме того, необходимо, чтобы ЕС привлек фонды для помощи компаниям в туристическом секторе, чтобы сохранить их конкурентоспособность в новой изменяющейся среде, - заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото.

Напомним, что ранее была информация о том, что страны Европы в 2020 году не ждут туристов, местные власти планировали помочь гостиничному бизнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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