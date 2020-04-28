Коронавирус в Португалии, последние новости на 28 апреля 2020: 176 человек находятся в критическом состоянии

По состоянию на 28 апреля 2020 года в Португалии количество заражений составило 24 027, погибли 928. На сегодняшний день выздоровели 1 357 человек. 176 человек из госпитализированных находятся в критическом состоянии.

Португалия вошла в девятку стран, которые представили совместную декларацию с просьбой к ЕС о разработке плана восстановления работы туристического сектора.

Министры туризма Испании, Франции, Италии, Португалии, Греции, Мальты, Кипра, Румынии и Болгарии провели переговоры онлайн с целью выработки общей позиции. Инициатором принятия декларации стала Испания.

Министры просят обратить внимание к конкретным проблемам наиболее пострадавших стран и территорий – далеко расположенных регионов и островов, и привлечение необходимых средств для оказания помощи компаниям и сотрудникам в туристическом секторе.

- ЕС должен поддержать эту стратегию через программу SURE Еврокомиссии и фонда Европейского инвестиционного банка. Кроме того, необходимо, чтобы ЕС привлек фонды для помощи компаниям в туристическом секторе, чтобы сохранить их конкурентоспособность в новой изменяющейся среде, - заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото.

Напомним, что ранее была информация о том, что страны Европы в 2020 году не ждут туристов, местные власти планировали помочь гостиничному бизнесу.