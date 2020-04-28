2020-04-28T15:58:14+03:00
Общество

Как «Слата» работает в новых условиях

Сеть супермаркетов расширила службу доставки, установила «тележки добра» и приняла участие в организации онлайн-концерта
Поделиться:
Сеть супермаркетов расширила службу доставки, установила «тележки добра» и приняла участие в организации концерта «Джаз против коронавируса». Фото: ООО «Маяк»Сеть супермаркетов расширила службу доставки, установила «тележки добра» и приняла участие в организации концерта «Джаз против коронавируса». Фото: ООО «Маяк»
Изменить размер текста:

Сегодня многие перевели сотрудников на удаленку. В списке тех, кто продолжает свою деятельность, оказались не только больницы, заводы, органы власти, транспортные предприятия, но и продовольственные магазины, которые при любых условиях должны обеспечивать население свежими продуктами и товарами первой необходимости.

Ежедневно 5 тысяч сотрудников сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» заступают на смену, чтобы у жителей региона были все продукты и товары первой необходимости.

Региональный ритейлер сдерживает цены на социально значимые товары, которых, кстати, достаточно. Склады заполнены, поставки идут по четкому графику. Поэтому на полках магазинов есть все то, к чему покупатели привыкли и до введения режима самоизоляции.

Сейчас в сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» усилен контроль безопасности: чаще проводится дезинфекция, за состоянием сотрудников следят особенно тщательно.

Фото: ООО «Маяк»

Фото: ООО «Маяк»

«Слата» всегда рада своим покупателям. Но так как в нынешних условиях желательно свести любые риски к минимуму, жителям Иркутска, Ангарска, Шелехова и Братска торговая сеть предлагает и рекомендует удобную доставку товаров на дом. Покупки можно совершить в интернет-магазине: https://shop.slata.ru/ или оформить по телефонам: 23-5555 - Иркутск, Шелехов; 63-1111 - Ангарск; 295-000 - Братск. А для тех иркутян, которые спешат побыстрее забрать свой заказ, магазины в Свердловском и Октябрьском районах города переформатированы в пункты самовывоза (с подробностями можно ознакомиться на сайте).

Напомним также, что в 14 иркутских магазинах компании «Слата» появились «тележки добра», где можно оставить продукты длительного хранения для людей, которые оказались в сложном положении. Товары могут быть приобретены как в супермаркетах сети, так и в других магазинах. Продуктовые наборы из «тележек добра» волонтеры оперативно комплектуют и доставляют нуждающимся в соответствии с заявками системы «ОНФ. Помощь». Поддержку получают многодетные и малоимущие семьи, пенсионеры. Списки строго проверяются специалистами Министерства по социальной политике Иркутской области.

Не забывает компания и о культурных потребностях жителей региона. 24 апреля в иркутском Дворце спорта «Труд» состоялся уникальный онлайн-концерт «Джаз против коронавируса». Сеть супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» выступила партнером мероприятия, которое посмотрели несколько тысяч человек.

Фото: Юлия Пыхалова

Фото: Юлия Пыхалова

С подробной информацией о проектах и программах «Слаты» можно ознакомиться на официальном сайте компании и в группах в социальных сетях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Новости 24
Врач рассказал, для кого коронавирус опаснее всего
На складах в Щербинке крупный пожар тушат с помощью вертолетов
В Нидерландах оставили для туристов необычное послание на цветочном поле
Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью
В России стали производить меньше круп
В Генпрокуратуре признали фейком статью о платном лечении пациентов с коронавирусом
Эксперт ЦБ посоветовала, как жить безработным и людям с малыми доходами
Минздрав раскрыл, как дети в России заражаются коронавирусом
Медики заявили о риске поражения мозга из-за коронавируса
Праздничные артиллерийские салюты состоятся в Москве 9 мая несмотря на отмену Парада Победы
В Австралии начнутся испытания китайской вакцины от коронавируса
Песенный марафон ПФО «Наш День Победы»: следующим участником масштабной акции станет Самарская область
Минздрав включил терапию гелием в рекомендации по лечению COVID-19
Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером
Приближающийся к Земле астероид не опасен для планеты
Следы коронавируса нашли в городской канализации
Молодые специалисты легче других переживают сложную ситуацию на рынке труда
Минздрав расширил список возможных лекарств от коронавируса
В Москве в три раза выросло число киберпреступлений
Путин поручил создать график разработки вакцин от коронавируса
Университет Хопкинса оценил уровень смертности от коронавируса в России
Российские ученые создали тест-полоску для быстрой диагностики коронавируса
Ученые: летящий к Земле астероид опаснее коронавируса
Обращение Владимира Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: у президента запланировано "большое выступление"
Билл Гейтс рассказал, когда мир вернётся к нормальной жизни
В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда в регион