Как «Слата» работает в новых условиях

Сегодня многие перевели сотрудников на удаленку. В списке тех, кто продолжает свою деятельность, оказались не только больницы, заводы, органы власти, транспортные предприятия, но и продовольственные магазины, которые при любых условиях должны обеспечивать население свежими продуктами и товарами первой необходимости.

Ежедневно 5 тысяч сотрудников сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» заступают на смену, чтобы у жителей региона были все продукты и товары первой необходимости.

Региональный ритейлер сдерживает цены на социально значимые товары, которых, кстати, достаточно. Склады заполнены, поставки идут по четкому графику. Поэтому на полках магазинов есть все то, к чему покупатели привыкли и до введения режима самоизоляции.

Сейчас в сети супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» усилен контроль безопасности: чаще проводится дезинфекция, за состоянием сотрудников следят особенно тщательно.

Фото: ООО «Маяк»

«Слата» всегда рада своим покупателям. Но так как в нынешних условиях желательно свести любые риски к минимуму, жителям Иркутска, Ангарска, Шелехова и Братска торговая сеть предлагает и рекомендует удобную доставку товаров на дом. Покупки можно совершить в интернет-магазине: https://shop.slata.ru/ или оформить по телефонам: 23-5555 - Иркутск, Шелехов; 63-1111 - Ангарск; 295-000 - Братск. А для тех иркутян, которые спешат побыстрее забрать свой заказ, магазины в Свердловском и Октябрьском районах города переформатированы в пункты самовывоза (с подробностями можно ознакомиться на сайте).

Напомним также, что в 14 иркутских магазинах компании «Слата» появились «тележки добра», где можно оставить продукты длительного хранения для людей, которые оказались в сложном положении. Товары могут быть приобретены как в супермаркетах сети, так и в других магазинах. Продуктовые наборы из «тележек добра» волонтеры оперативно комплектуют и доставляют нуждающимся в соответствии с заявками системы «ОНФ. Помощь». Поддержку получают многодетные и малоимущие семьи, пенсионеры. Списки строго проверяются специалистами Министерства по социальной политике Иркутской области.

Не забывает компания и о культурных потребностях жителей региона. 24 апреля в иркутском Дворце спорта «Труд» состоялся уникальный онлайн-концерт «Джаз против коронавируса». Сеть супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» выступила партнером мероприятия, которое посмотрели несколько тысяч человек.

Фото: Юлия Пыхалова

С подробной информацией о проектах и программах «Слаты» можно ознакомиться на официальном сайте компании и в группах в социальных сетях.