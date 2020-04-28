Жена Прилучного довела поклонников до слез своим признанием

Агата Муцениеце после объявления о разводе с Павлом Прилучным сама не своя. Актриса не скрывает, что по-прежнему любит мужа. Но расставание с супругом является для нее необходимой, хоть и вынужденной, мерой.

Агата Муцениеце пытается привыкать к новой реальности, в которой нет ее мужа Павла Прилучного. До недавнего времени даже после объявления о разводе супруги жили под одной крышей в своем доме Подмосковье. Однако 10 апреля рыдающая актриса объявила поклонникам, что муж поднял на нее руку и довел детей до слез. Она также заявила, что Павел "десять дней не просыхает".

Признание Муцениеце о том, что супруг издевается над ней и детьми, стало шоком для многочисленных фанатов актрисы. В итоге Агата вместе с детьми переехала в московскую квартиру.

Павел же остался в доме. Он завел еще одну собаку, а потом к нему приехали и сын с дочкой. Тимофей и Мия обожают отца. Впрочем, актер всегда очень трепетно относился к наследникам и все свое свободное время проводил с детьми.

agataagata Честнейшее послание. Букв - признание...

Муцениеце же, чтобы пережить болезненный для нее развод, написала стихотворение, которое посвятила любимому мужчине. Это известный способ, к которому советуют прибегать психологи,чтобы быстрее справиться с проблемой. Агата излила душу, доведя публику до слез.

"Письмо пишу тебе. Моему - мужу. Бывшему... Родному - но не моему. Честнейшее послание. Букв - признание...", - так начинается откровение, которым поделилась актриса. В комментариях многие женщины, пережившие расставание с любимым человеком, поддержали актрису.

Напомним, в феврале 2020 года Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно в своих блогах сообщили, что подали на развод. Супруги мирно урегулировали все финансовые вопросы. Муцениеце не препятствует общению мужа с детьми: сыном Тимофеем и дочкой Мией. "Я его безумно люблю, и, думаю, буду любить всю жизнь. Он романтик, хулиган, абсолютно в моем вкусе", - признавалась недавно актриса, говоря о Павле.