Анна Чиповская поет джаз в новом сериале по произведению Бориса Акунина

Во времена, когда кухонная радиоточка не умолкала, существовал особый жанр театральных постановок, называемых "радиоспектакль". Постановки отличались непревзойденным качеством, и сейчас их можно послушать на портале "Старое радио", созданном звукоархивистом Юрием Метелкиным.

К сожалению, сейчас пьесы для радио сошли на нет. В какой-то степени в двухтысячные их заменили аудиокниги. Будучи студентами, мы заслушивались чтением актера Александра Клюквина. Особенно впечатляло, когда актер, читая "Конягу" Салтыкова-Щедрина в один из моментов, когда у слушателей стоял ком в горле, сам заплакал...

К сожалению, Клюквин записал не так много книг, как хотелось бы, но настоящий подарок для всех подготовил портал Storytel.

Во вторник, 28 апреля, писатель Борис Акунин представил аудиосериал «Просто Маса», написанный специально для портала аудиокниг Storytel. Причем озвучил историю любимый народом Клюквин.

Вот, что пишет Акунин о новом сериале:

«Просто Маса» — это Масахиро Сибата один, без Фандорина. Осиротевший помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая очень сильно изменилась за время странствий своего блудного сына – и осталась вечно неизменной. Масу ожидают невероятные потрясения, невероятные приключения, невероятные женщины и невероятные открытия».

Аудиокнигу можно считать формой возвращения аудиоспектакля. Не случайно в сериале звучит голос не одного Клюквина, но и, например, актрисы Ани Чиповской, которую мы помним по сериалу "Оттепель".

Многим запомнилось, как в сериале Аня блестяще читала стихотворение Ахмадулиной "В тот месяц май, в тот месяц мой".

Сериал "Оттепель" .Актриса и джазовая певица Анна Чиповская читает стихотворение Беллы Ахмадулиной

Но мало кому известно, что Чиповская - не только актриса, но и талантливая джазовая певица. Ее отец - известный джазовый музыкант Борис Фрумкин, руководитель Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

В прошлом году певица потрясающе выступила на дне рождения своего отца, поразив самых привередливых слушателей великолепным голосом. В аудиопостановке по произведению Акунина Чиповская исполнила несколько джазовых композиций.