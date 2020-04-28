2020-04-28T14:15:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Израиле, последние новости на 28 апреля 2020: открываются детские сады и школы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Израиле на 28 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По последним данным министерства здравоохранения Израиля за минувшие сутки в стране зарегистрировано 123 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных по состоянию на 28 апреля 2020 года составляет 15589 человек, из которых 117 находятся в тяжелом состоянии, а 94 – на аппаратах ИВЛ. Также за сутки от осложнений скончались 6 пациентов, число жертв COVID-19 достигло 208 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 579 человек - до 7375.

В ИЗРАИЛЕ ОТКРЫВАЮТ ДЕТСКИЕ САДЫ И НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

В Израиле уже в конце этой недели открывают детские сады и начальные школы, а на следующей планируют открыть и классы для старшеклассников. Об этом сообщает издание ISRAland со ссылкой на израильский кабинет министров. Впрочем, официального заявления от правительства на этот счет еще не поступало, это будет уточнено после пятничного совещания с министерством здравоохранения страны по ситуации с распространением коронавируса.

Планируется, что сначала заработают детские сады, потом начальные классы в воскресной школе – с 1 по 3 классы, где ученики будут разбиты на группы по 15 человек и будут заниматься с перерывами.

Тем временем в Израиле продолжают умирать медики, заразившиеся коронавирусом. Так местные СМИ рассказали о скончавшейся медсестре клиники Шиба, которая проработала там 46 лет. Сьюзи Леви работала старшей медсестрой в отоларингологическом отделении и запомнилась всем заботливым отношением к пациентам. Двумя неделями ранее от COVID-19 умерла ее родная сестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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