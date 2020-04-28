2020-04-28T14:16:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 28 апреля 2020: в некоторых штатах страны карантин будет продлен

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 28 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса за минувшие сутки в Индии прирост зараженных коронавирусной инфекцией составил 1474 человек. Общее число инфицированных в стране по состоянию на 28 апреля 2020 года составляет 29451 человек. Пятеро пациентов скончались, всего за время борьбы с эпидемией от COVID-19 умерли 939 человек. Еще 7137 пациентов выздоровели и выписались из клиник и госпиталей.

В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ ИНДИИ ПРОДЛЯТ КАРАНТИН ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

В некоторых штатах Индии сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом, поэтому правительство приняло решение продлить там карантинные меры. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на обращение премьер-министра страны Нарендры Моди.

Так на видеоконференции с главными министрами штатов пятеро из них высказались за полную отмену карантина, остальные – за его расширение. Дело в том, что на северо-востоке страны практически нет заболевших (не более 50 случаев). Обратная ситуация в южных штатах – например, только в штате Махараштра зарегистрировано около 30% всех случаев заражения по всей стране. Поэтому карантинные ограничения там продлятся еще на неделю как минимум, пока заболеваемость не пойдет на спад.

Тем временем некоторые жители уже в открытую нападают на представителей власти, требуя отмены карантина. Так накануне жители города Мумбаи закидали камнями полицейских, которые пытались их оштрафовать за выход на улицу и нарушение режима самоизоляции. В результате четырех дебоширов задержали, еще один полицейский получил травму головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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