2020-04-28T14:16:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казахстане, последние новости на 28 апреля 2020: число заразившихся в стране приближается к 3000

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Казахстане на 28 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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По последним данным министерства здравоохранения Казахстана за минувшие сутки в стране зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране по состоянию на 28 апреля 2020 года достигло 2982 человек. Новых смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано, число умерших по-прежнему составляет 25 человек. Зато 72 пациента выздоровели и отправились домой, общее число вылечившихся достигло 754 человек.

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР И ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК МОГУТ ПРОЙТИ В ОДИН ДЕНЬ

Близится май, а значит, для многих школьников Казахстана в этом году прозвенит последний звонок, после чего их будут ждать выпускные экзамены и вручение аттестатов. Но из-за ситуации с коронавирусом формат этих традиционных мероприятий может быть изменен. Об этом сообщает издание Тengrinews.kz со ссылкой на слова министра образования и науки Казахстана Асхата Аймагамбетова.

- Что такое последний звонок? Это последний день обучения - 25 мая, когда последний раз звучит школьный звонок. В этом году в связи с тем, что дети обучаются дистанционно, они не посещают школы. Не посещая школы, как можно проводить школьный звонок? – задался вопросом Аймагамбетов.

Поэтому в 2020 году и последний звонок, и вручение аттестатов, и выпускной бал могут пройти в один день, и то при условии, что к середине июня карантин будет снят, а эпидемия коронавируса завершится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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