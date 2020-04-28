2020-04-28T14:19:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 28 апреля 2020: за нахождение в магазине или общественном транспорте без маски будут штрафовать

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 28 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По последним данным портала coronavirusstat.ru за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 988 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране по состоянию на 28 апреля 2020 года составляет 158758 человек. Еще 150 человек скончались от осложнений, общее число жертв опасного вируса увеличилось до 6129 человек, а выздоровевших – до 114500, поэтому Германия по-прежнему заслуженно занимает первое место в мире по числу выздоровлений.

ЖИТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ ОБЯЗАЛИ НОСИТЬ МАСКИ В МАГАЗИНАХ И ТРАНСПОРТЕ

В Германии продолжают открываться небольшие магазины, парикмахерские, ветклиники и даже библиотеки, но власти опасаются повторной вспышки заболевания коронавирусом, поэтому жителей страны обязали носить в магазине и общественном транспорте защитные маски, а в случае их отсутствия хотя бы закрывать рот и нос шарфом или платком. Как сообщает ТАСС, такие ограничения вводятся в Германии уже с 27 апреля. Нарушителям грозит строгий выговор или даже внушительный штраф – от 25 евро в Мекленбург-Передней Померании, до 150 евро в Баварии. В других странах ношение защитных масок (а кое где и перчаток) было обязательным условием с первых дней введенного карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Праздничные артиллерийские салюты состоятся в Москве 9 мая несмотря на отмену Парада Победы
В Австралии начнутся испытания китайской вакцины от коронавируса
Песенный марафон ПФО «Наш День Победы»: следующим участником масштабной акции станет Самарская область
Минздрав включил терапию гелием в рекомендации по лечению COVID-19
Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером
Приближающийся к Земле астероид не опасен для планеты
Следы коронавируса нашли в городской канализации
Молодые специалисты легче других переживают сложную ситуацию на рынке труда
Минздрав расширил список возможных лекарств от коронавируса
В Москве в три раза выросло число киберпреступлений
Путин поручил создать график разработки вакцин от коронавируса
Университет Хопкинса оценил уровень смертности от коронавируса в России
Российские ученые создали тест-полоску для быстрой диагностики коронавируса
Ученые: летящий к Земле астероид опаснее коронавируса
Обращение Владимира Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: у президента запланировано "большое выступление"
Билл Гейтс рассказал, когда мир вернётся к нормальной жизни
В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда в регион