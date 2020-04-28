Коронавирус в Германии, последние новости на 28 апреля 2020: за нахождение в магазине или общественном транспорте без маски будут штрафовать

По последним данным портала coronavirusstat.ru за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 988 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране по состоянию на 28 апреля 2020 года составляет 158758 человек. Еще 150 человек скончались от осложнений, общее число жертв опасного вируса увеличилось до 6129 человек, а выздоровевших – до 114500, поэтому Германия по-прежнему заслуженно занимает первое место в мире по числу выздоровлений.

ЖИТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ ОБЯЗАЛИ НОСИТЬ МАСКИ В МАГАЗИНАХ И ТРАНСПОРТЕ

В Германии продолжают открываться небольшие магазины, парикмахерские, ветклиники и даже библиотеки, но власти опасаются повторной вспышки заболевания коронавирусом, поэтому жителей страны обязали носить в магазине и общественном транспорте защитные маски, а в случае их отсутствия хотя бы закрывать рот и нос шарфом или платком. Как сообщает ТАСС, такие ограничения вводятся в Германии уже с 27 апреля. Нарушителям грозит строгий выговор или даже внушительный штраф – от 25 евро в Мекленбург-Передней Померании, до 150 евро в Баварии. В других странах ношение защитных масок (а кое где и перчаток) было обязательным условием с первых дней введенного карантина.